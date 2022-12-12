世界盃 法國衛冕須先過摩洛哥關 志在必得心驚膽顫

卡塔爾世界盃足球賽

卡塔爾世界盃足球賽白熱化，一心衛冕的法國隊能否在半決賽戰勝摩洛哥，從而進入決賽？ 備受關注。

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摩洛哥是本次卡塔爾世界盃足球賽殺出的一匹黑馬! 是非洲大陸，或者說阿拉伯國家第一支殺入半決賽的勁旅，在小組賽力壓克羅地亞和比利時，以第一名次晉陞十六強，繼而在十六強和八強決賽淘汰世界強隊西班牙和葡萄牙，殺入半決賽。該隊防守幾近固若金湯，直至目前，任何對手未曾攻破其球門，唯一一次是對陣加拿大時的烏龍球。另外，在卡塔爾比賽，摩洛哥形同擁有主場優勢，被視為是本屆賽事當中獲得最為狂熱支持的球隊。

法摩半決賽，輿論紛紛，費加羅報在題為“星期三見 !”的評論中表露的卻是憂喜交加，“本屆世界盃繼續不同尋常……雖然 不會讓道德說教者高興，但卡塔爾世界盃充滿了驚喜，吸引了無數觀眾，而且，它將以不斷創下第一載入史冊。比如，非洲首次進入四強，多虧了表現出色，一路橫掃包括奪冠熱門西班牙、葡萄牙在內的摩洛哥”。

作者筆調一轉，說法國半決賽對陣摩洛哥，“顯然是一個極具象徵意義的事件。在這個生活着數十萬雙重國籍者的前殖民國家和其前保護國之間，有一段共同的歷史在震動。觀察和聆聽摩洛哥勝利當晚，那無數街頭瘋狂的人群就足以看出，除了喜悅之外，還經常有其他的表現......那麼，周三晚上對陣德尚的藍軍，會是什麼情況？阿特拉斯獅隊無疑承載着一個民族的希望，無疑承載着一個大陸的希望，或許，更多的是阿拉伯世界的希望。這種自豪感是可以理解的，但是當它在支持者中表達出一種報復的情緒時，就不那麼很友好了。如果戰士的本能佔主導地位，體育精神就會失去其崇高性。

政治傾向保守的費加羅報繼續評論：法國-摩洛哥，看兩支球隊和球員的天賦，海報非常華麗。我們期待着星期三的到來! 這場比賽有望變得非常激烈，因為其結果將把其中一支球隊送入決賽。在球場外，這是一個高風險的遊戲。

當然，心態糾結的也很多，米娜-恩賽斯(Mina Nssaiss)，這位來自巴黎郊區萬森的店主對法新社坦承，她在自己生活的法國和她的出生國摩洛哥之間"無法選擇“，她說：”我們支持法國和摩洛哥"，她的顧客中有巴黎-聖日耳曼俱樂部的摩洛哥國家隊球員阿克拉夫-哈基米(Achraf Hakimi)。

在她的商店櫥窗上，在水果和蔬菜之間，甚至在她的指甲上，米娜-恩賽斯展示了她對法國和摩洛哥的熱愛。然而，她並不掩飾自己略微偏愛摩洛哥的事實， 她為摩洛哥進入半決賽激動不已，這是非洲國家在世界盃歷史上的第一次。

她說："摩洛哥如能贏得世界盃，對摩洛哥的年輕人、對整個非洲、對所有阿拉伯國家都有好處"。

"我不打算對你撒謊，我們為摩洛哥祈禱。因為在我們的生活中，至少有一次，在我們的襯衫上有一顆小星星，那將是美好的。"

在法國對陣摩洛哥之前，阿根廷與克羅地亞周二對決，球王梅西，能否帶領阿根廷隊問鼎世界盃，從而為個人足球生涯畫上一個完美句號，也引發各方關注，梅西幾乎贏得了所有的足球榮譽，就差一個世界盃。但是，要拿世界盃，先得過克羅地亞大關，而該隊繼2018年世界盃之後再次闖入四強，擁有中場名將盧卡.莫德里奇的克羅地亞在淘汰賽中頑強奮戰，在連續兩場點球大戰中分別淘汰日本和巴西，可圈可點，成績不俗。

阿根廷、克羅地亞、摩洛哥、法國，四強虎視眈眈，鹿死誰手，不可預料。法國總統馬克龍將前往卡塔爾為法國隊加油。