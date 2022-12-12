世足賽英法PK賽 法電視第一台收視率創新高近1800萬觀眾

2022卡塔爾世界報足球賽，在12月10日周六晚間舉行的法國對抗英國隊，法國電視第一台TF1負責轉播。數據顯示當天晚上有1770萬觀眾觀看轉播，收視率創下該台的新記錄。

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這場決定法國隊是否進入本屆世界盃四分之一決賽的法英PK賽。 法國明星球員姆巴貝( Kylian Mbappé)的隊友奧利維.吉胡踢進該隊的第二球，帶來的勝利，讓 1770 萬法國球迷觀眾激動不已，佔全體電視收視率的 62.8%。根據統計 針對五十歲以下法國女性採購經理 (FRDA-50) 商業目標的市場份額，達到了 71.1%。

就收看的觀眾人數來說，這簡直就是法國電視第一台 TF 1 的本年度最佳收視率, 打敗、粉碎了其他的電視台的收視率。這也是法國電視第一台今年的最佳收視率

12 月 4 日星期日下午，法國隊戰勝波蘭隊獲得了 1430 萬支持者，收視率佔了法國電視台整體收視率的 68 .9%。 周六早些時候，摩洛哥和葡萄牙之間的比賽也在 TF 1 上吸引了740 萬好奇的觀眾 ，收視率為(51%)。

這讓法國電視第一台的收視率創新記錄。大敗粉碎其他的電視台收視率。這也是第一台今年的最佳收視率。

法國電視第三台France 3是以 電視劇“Meurtres en Corrèze”稍微留住了一些觀眾。 在 Arié Elmaleh 和 Joyce Jonathan 的帶領下，這部小說重播吸引了 260 萬觀眾，收視率 (PDA) 為 10%。

至於另一對手台，法國公共服務電視台第二台，以 “Bêtisier”的節目吸引了180萬名觀眾，（占 PDA 的 7.4%）。這個是由 Bruno Guillon 主持的獨特娛樂活動節目“La grande soiree du bêtisier”吸引了 180 萬好奇的觀眾。

還有呈浸水狀態的法國電視第六台（M 6），它當天接續播放美國連續劇 《The Equalizer》，獲得了 684,000 名連續劇愛好者觀眾收看 (2.7%) 以及 3.6%的年齡50歲以下的經理人指數。 而一周前，同一收視率的數據為106萬名觀眾(僅佔5,6 %)。