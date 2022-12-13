援烏巴黎國際會議籌款超過10億歐元

俄羅斯侵烏戰爭

2022年12月13日，烏克蘭第一夫人奧萊娜-澤蘭斯卡在巴黎參觀一所為不講母語的學生開設的小學。周二在巴黎舉行的一次國際捐助者會議上，烏克蘭迅速獲得了大量的財政和實物支持承諾，這是對俄羅斯持續空中轟炸的蔑視性回應，這些轟炸以關鍵的基礎設施為目標，使數百萬烏克蘭平民陷入越來越深的寒冷和黑暗之中。

法國組織的支持烏克蘭的國際會議已經籌集了超過10億歐元的捐款，以幫助這個基礎設施被俄羅斯攻擊破壞的國家的人民度過冬天。這個數字比烏克蘭總統澤連斯基在會議開幕時希望的8億歐元還要多。

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法國外交部長科隆納與烏克蘭總理奇米格爾一起宣布： "我們已經超過了最初希望達到的數字"。

科隆納表示，國際社會不能 "置烏克蘭人於不顧"，她表示這些捐款主要是用於 "具體的 "援助，如幫助烏克蘭購買發電機。俄羅斯軍隊幾周來一直以烏克蘭能源基礎設施為轟炸目標，使當地人無法正常照明和取暖。

奇米格爾表示，40-50%的烏克蘭能源網絡已被俄羅斯的轟炸摧毀。他說：由於這些援助，"我們的國家不會陷入黑暗"，他歡迎來自 "文明世界 "的支持，這是對烏克蘭發出的 "強大信號"。

法國外交部長說，在周二宣布的10億歐元中，4.15億歐元將分配給能源部門，2500萬歐元用於供水，3800萬歐元用於食品，1700萬歐元分配給衛生，2200萬歐元分配給交通，其餘的近4.93億歐元還沒有細分出來。

馬克龍還宣布法國額外提供7650萬歐元的援助，以便在2023年初之前幫助烏克蘭人度過嚴寒。德國外交部長貝爾博克說，柏林將提供5000萬歐元。

歐盟委員會主席馮德萊恩回顧說，歐盟曾承諾在2023年向基輔提供180億歐元的宏觀財政援助，並宣布為烏克蘭購買3000萬個LED燈泡，這些燈泡的能源效率更高。

以美國為首的西方國家自俄羅斯侵烏以來提供了軍事裝備方面的重要支持。烏克蘭仍希望西方提供更多的武器。

在新聞發布會上，當被問及中國沒有參加會議的問題時，科隆納女士強調，中國沒有被邀請。

但她指出，越來越多的 "友好 "國家加入了聲援運動，她列舉了海灣國家和印度的代表，以及柬埔寨首相洪森。

上午在法國外交部的會議結束後，下午的會議在法國經濟部舉行，目的是動員法國公司參與烏克蘭重建。大約有700多家公司參加了這次活動。

聯合國秘書長古特雷斯通過視頻發表講話說：面對大規模的破壞，"我們必須投資於烏克蘭的重建工作"。 法國總統馬克龍表示："動員企業參加烏克蘭重建，在我看來是至關重要的"，他呼籲企業提出 "幫助烏克蘭經濟復蘇的解決方案"，"而不是等待戰爭的結束"。

澤連斯基則在視頻講話中表示："我們有許多可能性和機會，你們在世界其他地方找不到。