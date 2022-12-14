巴黎大區警察總署籲民眾 下雪道路打滑危險 減少出門

法國下雪 一名男子夜間在東南部里昂雪地的街道上行走 2022年12月13日

法國大巴黎地區北部進入下雪天，周三(14日)早上氣溫降到攝氏零下2度；法國其他一些地區此前已紛紛下雪，現在輪到大巴黎地區。巴黎警察總署呼籲民眾下雪天道路打滑危險，周三要特別注意安全並減少出門。2018年二月大雪天，總共950車輛，也就是約2000人被困在道路上度過漫漫長夜。

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在法國部分地區已經降雪和結冰的同時，現在輪到大巴黎地區受到影響。 根據費加羅報氣象預報部門指出稱，周二(13日)晚晚上大巴黎地區迎來降雪和冰寒的凍雨。

巴黎警察總署周二上已經預告要求大巴黎地區的所有居民在周三限制他們的外出行動，並多採用支持遠程辦公，以應對這一事件。 巴黎警察總署呼籲民眾在周三優先選擇使用公共交通工具，並在遇見地面結冰打滑時，小心謹慎。

當局針對巴黎西南郊區的118號國道，周二晚間22點開始禁止車輛通行。根據統計：2018年二月大雪天，總共有950車輛也就是大約2000人被大雪困在道路上，並在這條主要公路上，以及許多陡坡及轉彎的公路上，度過慢慢長夜。，

另據內政部長的宣布，周三，由於法國和摩洛哥對決的足球世界盃半決賽，預計周三傍晚的各地交通將出現大擁擠、阻塞現象。

里昂大都會當局也在周二夜間在主要道路上撒鹽、防雪地打滑。周三上午的大部分時間，里昂所有公交車都留在車庫總站，以免發生行車意外事故。

外省布隆涅地區，周二因大雪道路打滑，已經造成3人死亡。

根據救護單位指出，索恩-盧瓦爾省( Saône-et-Loire) ，國道A39號國道公路上，也因下雪打滑撞上大貨車；也造成1人死亡。