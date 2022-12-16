法國通貨膨脹率2023年初應會達到 7% 的峰值

根據法國國家經統局(INSEE) 的最新數據，法國通貨膨脹率應在 2023 年初達到 7% 的峰值。經統局指出，法國通貨膨脹率應在 2023 年初達到 7% 的峰值。從明年3月份開始，物價漲幅應該會逐漸回落，到6月份達到一年5.5%左右。

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預期已久的高峰即將到來：根據經統局周四在其最新經濟報告中指出，法國通脹率在去年 11 月確定為 6.2%，應該會在 2023 年初的 1 月和 2 月達到峰值，一年內達到 7%。

因此，法國物價從現在到那時應該會繼續上漲，到 2022 年底初步達到 6.6% 的同比漲幅。

法國經統局解釋說：“今年頭幾個月的法國通脹率的上升應該主要是由能源價格的驅動：1 月份加油站折扣措施結束（+0.1 通脹點），1 月份天然氣 管制關稅增加 15%（增加了+0.2 點）然後二月份的電力管制關稅（增加了+0.4 點）”

經統局還表示，從 明年3 月開始，6 月價格漲幅應逐漸下降至 +5.5% 左右。 “特別是能源通脹和食品通脹將大幅下降。”

由於受到強力通貨膨脹下家庭消費能力降低的影響，法國的GDP在今年第四級應會減縮，0,2%，

國家經統局直至目前的預測都顯示今年底經濟呈現零增長。 在其經濟報告中，統計局還略微下調了對 2022 年全年的增長預測，目前為 2.5%（之前為 2.6%），即比政府預測低 0.2 個百分點。

然而，由於預計國內生產總值 (GDP) 將從 2023 年第一季度的 0.1% 和第二季度的 0、3% 略有反彈，法國經濟應能擺脫衰退(經濟呈現連續兩個季度出現虧損就視為衰退).這種“反彈”應該會在明年春天加速，讓法國經濟成長的表現優於鄰國：相比之下，2023年年中的增長，“從德國的 -0.2% 到西班牙的 +1.1%，意大利的 +0.3% 。”