法蘭西不屈服黨男議員打妻子耳光遭判後上電視宣布重返議會 同黨女議員集體不幹

法國/選舉/家庭暴力

法國法蘭西不屈服黨的女議員周五譴責她們的男議員同事Adrien Quatennens於1月重返國民議會的消息，該男議員被判定犯有家庭暴力罪。

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她們批評Adrien Quatennens（La France Insoumise，激進左派）周三接受BFMTV頻道的採訪，該議員在電視台宣布1月份以非註冊黨派議員身份重返議會，並許諾他"不做一個脾氣暴躁的人"。

對此，歐洲議會議員、歐洲議會左翼集團聯合主席馬農-奧布里，也是法蘭西不屈服黨議員（LFI）在推特上說，"這與我們的女權主義鬥爭背道而馳。"奧布里說，"和許多人一樣，我對阿德里安-誇特南斯的這個採訪感到深深的不安。"

歐洲議會議員Alma Dufour，法蘭西不屈服黨（LFI）則強調，"他在BFM的採訪不能以我們的名義進行。我支持那些與之脫離關係畫清界限的同事"。她在推特上說：“該黨內部作出的決定是在規定的時間內將這名男議員同事從議員名單上除名。”

法蘭西不屈服黨議員薩拉-萊格蘭表態說，"我只接受阿德里安-誇特南斯的個人名義作出表達，而不能以我的名義，也不能以我們的黨的名義說什麼。"薩拉-萊格蘭是法蘭西不屈服黨反對性別歧視和性暴力小組的成員。

Adrien Quatennens因被他的妻子告到警察局，而被司法判決4個月緩刑，他的國民議會議員也被停職中止4個月。Adrien Quatennens的妻子申訴被暴力搧了耳光。在警局記錄在案，根據法律必須上報國民議會，該事件才被曝光。法國法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄稱讚Adrien Quatennens光明磊落，勇於承認打耳光錯誤，值得信賴。

法新社說，自這一家庭暴力事件開始以來，La France Insoumise（LFI）的領導人讓-呂克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）的激進左翼政黨法蘭西不屈服黨，一直受到動蕩的衝擊。而Adrien Quatennens是在總統選舉中排名第三的梅郎雄的最忠誠的副手之一。梅郎雄總統選舉失利以後，推出“選我當總理”的立法選舉口號，也沒有成功。