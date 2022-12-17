世界盃決賽前 法國隊仍為病傷頭疼

法國/世界盃足球賽

在卡塔爾的世界盃足球賽18日舉行決賽。法國隊衛冕對陣阿根廷隊。法國隊以今天對外開放訓練賽展示24人出場陣容。按計畫這些隊員將列陣明天對阿根廷的世界盃決賽。

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據法新社說，周六，法國隊的24人陣容出席了對阿根廷的世界盃決賽前的最後一堂訓練課。拉斐爾-瓦拉內、易卜拉欣-科納特和金斯利-科曼從生病和缺席中返回亮相。

在多哈向媒體開放的訓練前15分鐘里，衛冕世界冠軍法國隊稱要全力以赴。據法國足協稱，周五有瘀傷的西奧-埃爾南德斯（膝蓋）和奧雷利安-楚阿梅尼（腰下）也在今天已返回。

最近幾天，法國隊的幾名球員還受到了一種罕見病毒的影響。達約特-烏帕梅卡諾、阿德里安-拉比奧特和金斯利-科曼是第一批有癥狀的人，他們因此沒有參加周三晚上對摩洛哥（2-0）的半決賽。消息沒有提及病毒細節。隨後，瓦拉內和科納特也被病魔纏身，他們是對陣摩洛哥阿特拉斯獅隊時中衛位置上的兩名首發球員。他們今天說：能回賽場是很好的事情。

總教頭迪迪埃-德尚在當天早些時候的新聞發布會上說："要採取預防措施，要適應，要處理好，但不要太過。"他提到不同球員的情況，稱"不同的隊員的身體狀況是不一樣的"

在法國隊下榻的酒店採取了健康預防措施，提供了水醇凝膠，尊重障礙物的手勢，並隔離了受污染的球員。但比賽組織者FIFA不再要求進行新冠測試。

法國隊長烏戈-洛里斯對媒體說："我們並沒有為這種賽前身體狀況做好準備，但我們正在努力以最好的方式準備。"這是個風險。但這並不影響你在世界盃決賽前夕的注意力和興奮感。

法新社說，衛冕冠軍法國隊將於周日（法國時間下午4點）在盧賽爾體育場對陣阿根廷隊，力爭贏得第三個世界冠軍。