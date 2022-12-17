法國與摩洛哥世界盃一場賽後關係“轉好” 簽證事鬆緩了 馬克龍明年初出訪

法國/摩洛哥

經過幾個月的緊張，摩洛哥和法國之間的領事關係在12月16日星期五恢復了。法國外交部長科隆納在拉巴特會見了摩洛哥外交部長納賽爾-布里塔。這次會見結束時雙方作出的主要宣布有：法國結束了一年多來的簽證限制。

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摩洛哥和法國恢復 "正常 "領事關係了。據本台在拉巴特的特約記者Victor Mauriat稱，法國外長科隆納親自宣布這項規定的結束，因為這項措施主要是在摩洛哥王國中最喜歡法語的摩洛哥人中激起了憤怒和不理解。

在摩洛哥，這是一個期待已久的消息......2021年9月，法國將來自摩洛哥王國的入境簽證分為兩類......這項措施旨在對摩洛哥施加壓力，使摩洛哥同意接收被法國驅逐的國民......但這些限制尤其在摩洛哥最喜愛法語的摩洛哥人中產生了憤怒和不理解。

法國部長宣布的另一個消息是，法國總統馬克龍要抵訪摩洛哥王國，與穆罕默德六世國王會面，這次訪問應完成兩國關係的更新。因為仍有幾個問題還未得到解答。在法國方面，可以提到的是珀加索斯（Pegasus）竊聽事件或最近歐洲議會的所謂腐敗醜聞有關。

最後，摩洛哥王國仍在等待法國在西撒哈拉問題上的立場闡明。但凱瑟琳-科隆納重申了她對摩洛哥的支持，並說在這個問題上摩洛哥可以信賴法國。

在新聞發布會上，納布里塔採取了平息態勢。他說，"法國一直是一個開拓者，適應的需要也許也擺在桌面上研究。摩洛哥從未認為法國的立場是消極的。相反。"

法國總統訪問摩洛哥日期尚未確定，但兩國部長已就2023年第一季度成行的時間達成一致。