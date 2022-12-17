馬克龍今再出發去卡塔爾看世界盃決賽

法國/世界盃足球賽

法國總統馬克龍今天下午出發前往卡塔爾去觀看明天下午16點開踢的法國隊與阿根廷隊世界盃決賽。馬克龍的專機，除了有第一夫人，還有法國足球退役名將多人。馬克龍顯示不理會法國左翼黨派的人敦促他抵制世界盃足球賽的呼籲。

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據法國總統府愛麗舍宮宣布，法國總統馬克龍周六下午與他的妻子布里吉特和包括法國隊原前鋒克里斯托弗-恩昆庫在內的幾位足球明星前往卡塔爾，觀看周日法國隊對阿根廷的決賽。

除了曾因傷缺席世界盃的克里斯托弗-恩昆庫外，國家元首將由前國腳阿蘭-吉雷斯、布魯諾-謝魯和勞爾-布洛以及國際裁判斯蒂芬妮-弗拉帕特陪同。

拳擊冠軍Brahim Asloum和柔道冠軍Teddy Riner以及體育部長Amélie Oudéa-Castera也將隨機出訪。一名18歲和一名19歲的男孩和女孩是足球迷和兒童福利的受益者，他們也被馬克龍邀請與他們在塞爾吉（Val-d'Oise）的學校校長一起乘機觀看決賽。

2018年世界冠軍但因傷沒有入選參加2022年比賽的保羅-博格巴和恩戈洛-坎特，以及前歐洲冠軍路易斯-費爾南德斯，這三人都已經在多哈，周日將與馬克龍一起進入觀禮台上官方雅座區。

法新社說，法國總統馬克龍在三天內第二次訪問多哈（他已經出席了周三對摩洛哥的半決賽），儘管圍繞世界盃有許多爭議，而且該卡塔爾酋長國被指控捲入歐洲議會的腐敗醜聞。法國反對派對他的第一次旅行以及他對卡塔爾良好的賽事組織的評論提出了強烈的批評，指責他沒有考慮到世界盃比賽對環境和人類的負面影響。