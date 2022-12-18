憾負阿根廷後 馬克龍：藍色軍團讓我們有了夢想

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12月18日卡塔爾世界盃決賽後，法國總統馬克龍前往球員更衣室慰問了在比賽中憾負阿根廷隊的法國隊隊員。他通過推特表示：“藍色軍團讓我們有了夢想”，並指“為法國隊在本屆世界盃上的表現和戰鬥精神喝彩”。他也不忘祝賀阿根廷隊奪得世界盃。

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在球員更衣室里，面對臉上帶着沮喪表情的沉默的法國隊隊員，馬克龍向他們打氣說：“這場比賽後無疑會有遺憾，（但）你們踢出了偉大的足球......你們用心、有饑餓感、有慾望、有天賦，可以去那裡（奪冠）。” 馬克龍告訴球員們說，“感謝那些在這場比賽之後或許將不再代表國家隊出賽的隊員，也有許多隊員非常年輕，他們將做很多事情，比我這個總統做得更多。”

馬克龍在慰問完球員後向媒體表示，他與所有觀看比賽的法國人一樣對比賽結果感到“悲傷”，但重申他對這支法國隊的表現而感到驕傲。馬克龍解釋說，他剛才已經與球員們分享了他的悲傷，“特別是像這樣，因為我們如此接近目標”。

馬克龍說，“與此同時，我告訴所有球員們的是，他們讓我們感到無比的驕傲，他們讓我們感到震動”。馬克龍指出，這場激烈的比賽也是世界盃決賽歷史上最精彩的比賽之一。

面對記者，馬克龍對整個球隊的表現加以讚揚，但也特別提到法國隊前鋒姆巴佩的“非凡 ”表現給他留下了深刻的印象。馬克龍說：“我們今晚有一名隊員進了三個球，他是一個非常棒的球員，他之前有時會錯失點球，他克服了”。馬克龍補充說，“這就是偉大球員的特點”。

就在球場上安慰姆巴佩時所說的話，馬克龍在採訪中對記者說，“他是一個偉大的球員，他很年輕，我告訴他：他只有24歲，你想讓我說什麼，他是一個非凡的球員，他已經贏得了一座世界盃，他再次進入決賽......我不是今晚試圖與人講道理的最佳人選，因為我至少和他一樣悲傷。”

就跌宕起伏的比賽過程，馬克龍表示，“這場比賽也告訴我們，從來沒有事先寫好的劇本，總是有可能的”。他堅持認為，法國隊在第一個小時的比賽後，奮起直追“找到了他們的饑餓感”。

馬克龍升華說：“這支隊伍說明了我們內心深處是誰，說明了我們有能力奮起直追，有能力創造不可想象的東西，有能力團結一致，有能力擁有偉大的才能。它是抵抗和壯舉。因此，共和國萬歲，法蘭西萬歲”。

此外，馬克龍通過推特表示：“為法國隊在本屆世界盃上的表現和戰鬥精神喝彩。你們讓全國人民和全世界的球迷都感到興奮。祝賀阿根廷的勝利。”

馬克龍保證說，他將在“幾周或幾個月內”於總統府愛麗舍宮接待這支法國隊，“這取決於他們自己的時間表”。馬克龍將於周一前往在埃及沿海部署的“戴高樂”號航空母艦視察，並與法軍舉行傳統的聖誕慶祝活動。