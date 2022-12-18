法國小姐選出來了 瓜德羅普大學生榮膺

法國/法國小姐

瓜德羅普島小姐周六晚在2023年法國小姐大賽結束時被評審團選出並加冕。法國選美大賽作出重要改革以適應社會變遷，而此前，只有年齡在18至24歲之間、沒有孩子、身高在1.70米以上的女性才能競逐法國小姐稱號。

廣告 繼續瀏覽後續

今年的法國小姐Indira Ampiot，以瓜德羅普島小姐身份參賽，這位18歲、身高1.77米的通信專業大學生被法國電視一台TF1觀眾和由演員Francis Huster擔任主席的七人評審團各執一半投票權，在直播頒獎典禮中被選出。

新任法國小姐Indira Ampiot在從2022年冠軍黛安-萊爾手中接過王冠時，感動地說道，"我彷彿是在一個醒着的夢裡。"

法國小姐亞軍是北加萊海峽小姐，弗朗什-孔泰，也登上了領獎台。

新科法國小姐英迪拉-安皮奧特Indira Ampiot在比賽的演講中解釋說，她想把她的人道和社會公益投入到支持女性癌症患者中。

在榮膺桂冠的新聞發布會上，這位來自瓜德羅普的年輕女子將她的榮譽獻給了她的家人，特別是她最近去世的祖母。她說，"祖母活着一定會為這個桂冠非常自豪"。

法新社說，她是瓜德羅普的第四個法國小姐。

法國小姐是一名足球迷，現在正夢想着法國隊在周日今天對陣阿根廷的卡塔爾世界盃決賽中取得勝利。她預測2-1的法國隊勝利，猜由吉魯和姆巴佩的進球。

今年法國小姐選美，這個非常受歡迎的選美比賽已決定放寬選擇標準，以使經常被詬病的法國小姐選拔形象現代化。在此之前，只有年齡在18至24歲之間、沒有孩子、身高在1.70米以上的女性才能申請夢寐以求的法國小姐稱號。

據法新社說，雖然最低身高要求依然存在，但比賽現在已經向所有18歲以上的婦女開放，沒有年齡限制，包括已婚婦女，無論是否有孩子。法國小姐協會新任主席Alexia Laroche-Joubert表示，這一規則甚至也適用於變性婦女，稱"只要候選人擁有女性公民身份"。

另一項改革創新是，現在也允許有明顯的紋身。

但標準的放寬似乎並沒有徹底改變比賽的習慣風氣。雖然周六參加比賽的30名候選人中，有兩人有紋身，朗格多克小姐和北加萊海峽小姐，但她們都不是母親，而且年齡最大的三位女性也都只有26歲（洛林小姐、新喀里多尼亞小姐和皮卡迪小姐）。