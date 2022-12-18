法國球迷贊球賽精彩但表遺憾 德尚：難以消化比賽結果，祝賀阿根廷隊

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2022年卡塔爾世界盃決賽周日上演，最終法國隊在比賽常規時間和加時賽中接連追平阿根廷隊的三粒進球，將比賽逼入點球大戰，遺憾在最後的點球對拼中告負，未能圓了連續兩屆世界盃奪冠的夢想。儘管比賽精彩紛呈，但法國隊未能如願爭取到隊服上的第三顆星也讓不少在巴黎香榭麗舍大街和全法，期望慶祝三度封王的球迷們感到失望。

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據現場的法新社記者報導，在香榭麗舍大街這個傳統的足球慶典場所，成千上萬人在比賽前後冒着寒冷和細雨通過手機觀看了這場比賽。儘管香街是法國隊比賽球迷們的主要聚集地點，但現場卻沒有供公眾觀看比賽的大屏幕直播，因此前往當地的球迷往往依靠的是對球隊的支持和對足球和慶祝的熱愛聚集在一起。

在加時賽期間，當最終獲得本屆世界盃金靴獎，當晚打入三粒進球的法國隊前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）憑藉點球將比分再次扳平時，現場球迷大勝慶祝，香街上煙火衝天。14歲的盧安納（Louane）就比賽結果向記者表示：“我們很失望，尤其是點球大戰的結局”。她的父母專程從法國和瑞士交界的汝拉省趕到巴黎來觀看這場比賽。她補充說：“比賽起伏跌宕，我們相信（我們會贏）”。

18歲的尤利安（Lulian）告訴記者說：“是一場出乎意料的、非同尋常的比賽，將被載入足球史冊”。另一名從外省蘭斯市趕到香街現場的22歲工程系學生羅曼（Romain）表示，“在兩球落後的情況下，再進一球，這是很了不起的”。他說，“我們特意來到香榭麗舍大街，就是為了體驗這個”。儘管天下着雨，他還是表示這種體驗很棒。

在南法馬賽老港，在此之前一直相當安靜，當姆巴佩打進他的第一個點球時，喧鬧聲響起。球迷們擠在維多利亞女王酒吧的窗戶前觀看比賽，高唱“馬賽曲”。當這位前鋒在不到兩分鐘後打入第二個進球時，氣氛被點燃，馬賽街上的煙花和喇叭聲響成一片。

當他在加時賽中打入第三粒進球時，平日中的法甲奧林匹克馬賽隊的球迷們甚至高呼出這名巴黎聖日耳曼隊球員的名字，“基利安”。但點球大戰顛覆了馬賽人的普遍熱情。44歲的工程師洛朗（Laurent ）向記者表示，“他們踢得非常好，法國隊沒有輸掉比賽。點球大戰總是有點像俄羅斯輪盤賭”。

在北部城市裡爾，當失望的球迷離開酒吧時，迎接他們的是雨夾雪和濕滑的冰面，使他們很難走動。24歲的弗拉維（Flavie）說：“這是一場非常精彩的比賽，我對輸掉比賽非常失望，我已經沒有聲音了，我已經付出了我的一切，但我很自豪，無論如何，我真的為他們感到自豪。”

賽後，法國主教練德尚（Didier Deschamps）在多哈受訪時表示，在世界盃決賽中輸給阿根廷的比賽“更加難以消化”，因為球隊在半場落後的情況下出奇的追平了比分。德尚說：“這對我們來說是一場非常困難的比賽，但我們能夠用大量的心力和精力重新回到比賽中。”

德尚說：“而當你從零那裡追回來，你接近了（阿根廷隊的進球），我們觸碰到了一些東西，它卻溜走了，這就更難消化了，但你必須接受它”。他補充說，“在2-0的時候，如果我們再被打進了第三個球，那就沒什麼可說的了”。他評價說，法國隊上半場及下半場開頭“在近一個小時內沒有做我們需要做的事情”。

德尚說，“之後，憑藉大量的（踢球）質量、勇氣和能量，我們將他們（阿根廷隊）推向了極限”。他談道，“當最後沒有（奪取）聖杯的時候，而我們離它卻並不遙遠，這令人痛苦”。德尚說：“由於不同的原因，我們沒有擁有所有的力量和能量”，他沒有透露細節。

這位前法國隊隊長和奪得上屆世界盃的功勳教練表示，“儘管發生了一切，憑藉我們面前的這股力量和能量，我們逆轉了大山，但當我們到達山頂時，我們沒有停留在那裡，我們必須重新下來。”

據德尚說，法國隊“面對的對手除了（踢球高）質量之外，還有一切需要補充的東西，如影響力、挑釁、經驗”。“我不會奪走他們的功勞，我祝賀這支阿根廷隊獲得這個冠軍，”他補充說。