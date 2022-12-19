世足冠軍賽法國PK阿根廷 法TF1轉播收視率破記錄 最高峰近3000萬觀眾 法隊預定20時30協和廣場致謝球迷

本屆卡塔爾世界盃足球賽，阿根廷對決法國搶奪冠軍大賽，負責轉播球賽的法國第一台電視收視率破歷史記錄，達到2400萬觀眾破紀錄。尤其到了結束前的點球大賽，觀眾人數更是達到近3000萬觀眾的收視率歷史性高峰值。巴黎人報早先的報道也引述了法國體育部長的消息：法國隊也正在敲定周一抵返國門下機下後會晤法國球迷。另據費加羅報的最新消息：法國世足隊預定20點30分抵達協和廣場向廣大球迷支持者致謝。

廣告 繼續瀏覽後續

根據巴黎人報周一早上引述法國體育部長的消息：法國隊非常渴望今天周一回國後能會晤球迷，也正在敲定下飛機後傍晚18點左右到協和廣場答謝法國廣大的球迷。

阿根廷天才足球員 萊昂內爾·梅西和他的隊友在 12 月 18 日周日戰勝了法國隊。這場懸疑刺激的足球賽，讓負責轉播的法國電視第一台 TF 1 的收視率創下了有史以來最多觀眾的一次。

這場戲劇性的世足杯冠軍賽極具懸念，前半場結束時的失利，然後是翻盤、延期、新翻盤，打成平手，接着點球大戰：這種充滿曲折的瘋狂場景非常適合法國電視第一台觀眾的胃口，他們的着迷和緊張，觀眾目不轉睛盯着眼前的屏幕，直到終場吹哨聲響起。

根據 Médiamétrie 的統計數據顯示，在周日下午 4 點到 6 點 55 分之間，有 2408 萬人關注了兩隊的交鋒。 四歲及以上所有觀眾的市場份額為81%。 對於 25 至 49 歲的人，這一比例攀升至 86.7%。

到了下午 6 點 53 分，也就是點球大戰期間，精確測量到了法國電視第一台的足球賽收視率更是達到 2939 萬觀眾的高峰值。

根據巴黎人報周一早些時候引述法國體育部長艾梅莉.歐德-卡斯特拉（ Amélie Oudéa-Castera）的消息：法國隊非常渴望周一回國後能會晤球迷，也正在敲定下飛機後晚上到協和廣場答謝法國廣大的球迷。

法國隊雖然在決賽中遭殘酷敗給阿根廷隊，但球員們非常渴望周一回國後希望與他們的支持者團聚致謝，也正在敲定下飛機後到達協和廣場的時間。

另外，費加羅報中午時分也報道指出，法國體育部長表示，在決賽中遭到殘酷敗給阿根廷隊後，球員們希望與他們的支持者團聚。 而法國足球總會(FFF)主席 Noël Le Graët 周一早上曾表示，“將不會舉行大集會。”

但現在，通過一份新聞稿，法國足球總會與其主席的說法發生矛盾地指出：法國世足隊球員們“將在晚上 8 點 30 分左右在協和廣場向球迷支持者致謝。”

法國世足隊員返國的行程： 當地時間下午2點30分，法國隊球員和工作人員從多哈搭乘飛機。 預計他們將於法國時間晚上 7 點 30 分在巴黎戴高樂機場抵達，並將齊聚協和廣場。

費加羅報最新消息：法國世足隊預定20點30分抵達協和廣場向廣大球迷支持者致謝。