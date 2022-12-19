2022世界盃：金靴姆巴佩輝煌生涯剛剛開始

2022世界盃

法國足球對主力基力安-姆巴佩(Kylian Mbappé)12月18號的世界盃決賽表現優異，但最終與他的第二個世界盃失之交臂，未能比肩他的偶像球王貝利，但評論認為這位年輕的法國前鋒以他的優異表現為本屆2022年世界盃打上標誌。對即將迎來24歲生日的他而言，現在僅僅是其前途輝煌的足球生涯的開始。

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據本台法語部分析報道，對姆巴佩而言一切都很快的想法不僅僅是一種印象，因為在他身上，打破記錄的速度和他在球場上的步伐一樣快。12月18日，在對陣阿根廷的世界盃決賽中，這位效力於巴黎日耳曼俱樂部的球星錯過了與球王貝利比肩並列的機會，未能成為衛冕世界冠軍頭銜，但他已經為自己正在建立的傳奇奠定了幾塊金石。

他以兩次在世界盃上踢進12個進球的記錄，加入貝利的行列，成為世界盃歷史上第六佳射手。在2018年的4個進球之後，他在卡塔爾舉行的這次比賽中的8個進球使他獲得了2022年世界盃的金靴獎。

唯一在世界盃決賽中打進四球的球員

憑藉在決賽中的三個進球，姆巴佩也成為56年前英格蘭球員傑弗里-赫斯特以來第一位在世界盃決賽中打進三球的球員。無論如何，在這三個進球之後，加上2018年對克羅地亞比賽的進球，姆巴佩這個在巴黎郊區邦迪（Bondy）長大的孩子是唯一一個在世界盃決賽中踢進四個球的球員。

姆巴佩周二12月20號將迎來24歲生日，他未來將有機會打破自己的記錄，因為他在接下來的兩屆比賽中也只有27歲和31歲。隨着C羅和梅西的職業生涯或許不久後即將結束，這位年輕的法國前鋒似乎就是下一個世界級的足球現象。