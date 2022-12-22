法國鐵路檢票員聖誕假期罷工 影響20萬乘客

法國/罷工

法國國家鐵路公司（SNCF）檢票員宣布聖誕節假期罷工，導致近20萬乘客陷入困境。檢票員要求他們的工作性質受到更高認可。據法國新聞台今早透露，檢票員對公司提出兩年內提高12%的收入表示不夠。

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聖誕假期是法國國家鐵路公司（SNCF）的客運繁忙期。預計鐵路公司檢票人員的罷工將導致三分之一的列車從12月22日周四晚上8點，到12月26日周一早上8點中斷。

預計將有20萬乘客將無法按計畫在節日期間乘火車，因為按照規定，如果沒有檢票員在車上，列車就不能出發。

法國鐵路公司的總經理Christophe Fanichet宣布，受影響的乘客將獲得200%的票價補償。

法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）今天早晨要求法國鐵路公司管理層"在未來幾小時內"解決導致許多高鐵列車在聖誕周末取消的罷工問題。

勒梅爾在南方廣播電台說："這是國鐵（SNCF）管理層的責任，它有國家的支持，必須要找到擺脫這種衝突的方法和手段。

該部長還說，這場罷工運動讓他憤怒，他為那些被剝奪聖誕假期的乘客們感到憤怒。

自11月以來，這家法國國有鐵路公司一直在努力與發起罷工的檢票員團體建立對話。

公司管理層提議將檢票員的"工作獎金"每年增加600歐元，外加每年600歐元的額外津貼。但是檢票員團體對這個數目不滿足。