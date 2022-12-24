巴黎發生針對庫爾德人槍擊事件造成3人死亡 馬克龍譴責襲擊可憎

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12月23日，法國巴黎10區的艾哈邁德·卡亞（Ahmet Kaya）庫爾德文化中心附近發生了一起槍擊事件。該事件造成3人死亡，死者中包括1名婦女和2名男子。另有3名男子受傷，傷勢最重的那名男子在送醫後已無生命危險。事發後，襲擊者很快被警方抓獲並被拘留。據媒體介紹，現年69歲的槍擊案嫌疑人是一名法國籍的退休火車司機，此前有襲擊巴黎一座難民營的前科，警方目前正在對其所居住的他父母的家進行搜查。

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據稍後趕到事發現場的法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）介紹，該嫌疑人“顯然是單獨行動”，“顯然想攻擊外國人”。該嫌疑人叫威廉·M是一名退休的法國國家鐵路公司火車司機。達爾馬寧說，嫌疑人也“是一個體育俱樂部的槍手，並申報了許多武器”。這個人被他的父親描述為“安靜”和“孤僻”。他現年90歲的父親說，“我不太喜歡他（這樣子），因為我喜歡他表達自己，但他確實很孤僻。他沒有像其他人那樣生活”。

據了解，該嫌疑人還有多項“犯罪記錄”。特別是，他在2017年被位於巴黎東北郊的博比尼司法法庭判處6個月的緩刑和5年的禁止持有武器。今年6月30日，同一法院對他在2016年犯下的武器暴力行為進行了判決。他已提出上訴。此外，他還被指控犯有出於種族主義動機的持武器和有預謀的暴力行為以及損害。

有關事件於2021年12月8日在巴黎發生。一名警方人士當時告訴法新社，這名男子涉嫌用馬刀擊傷了巴黎12區的一座難民營中的至少兩名難民，並損壞了營地中的幾頂帳篷。當時，現場有兩個人因受傷而短暫住院。

據巴黎檢察官辦公室稱，該涉案男子被審前拘留了近一年，然後在司法監督下於本月12日獲釋。由於司法調查仍在進行中，威廉·M還沒有因其涉嫌襲擊難民事件被審判。11天後，該男子因涉嫌在巴黎10區的庫爾德人文化中心開槍而被捕。然而，在法國對內安全總局（DGSI）的檔案中，這位69歲的嫌疑人並無明顯記錄。

事發後，法國總統馬克龍通過推特表示，“法國的庫爾德人在巴黎市中心成為一次可憎的襲擊的目標。我們對受害者、在生活中掙紮的人、他們的家人和親人表示同情。感謝我們的警察，感謝他們的勇氣和冷靜。”

國際方面，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在推特上寫道，“一個可怕的行為，今天震撼了巴黎和法國。我對受害者和他們的家人表示同情”。美國國務卿布林肯亦指，“我對巴黎庫爾德文化中心襲擊事件的受害者表示最深切的同情。在這個悲傷的日子裡，我與庫爾德社區成員和法國人民同在。”

巴黎檢察官辦公室已經就謀殺、謀殺未遂、故意使用武器暴力和違反武器法的行為展開調查。調查工作被委託給了司法警察。巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）介紹說，法國國家反恐檢察官辦公室（Pnat）的人員已經勘察了現場，但“沒有任何因素有利於”將案件提交給該辦公室處理，目前排除了恐襲的可能性。就槍擊事件的發生，巴黎警察局局長將在本周六上午10點接待庫爾德社區的領導人，警察局在一份聲明中宣布。

據法國BFMTV電視台從確鑿的消息來源了解到，槍擊事件嫌疑人在事後接受詢問時告訴警方，他如此行事是因為他是“種族主義者”。此外，在達爾馬寧趕赴事發現場了解情況期間，有示威者與警方在該文化中心周圍發生了對峙。庫爾德社區成員向警察投擲投射物，警察用催淚瓦斯予以回應。據警方介紹，混亂的結果是，一人被逮捕，五名警察受傷。