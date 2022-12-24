庫爾德人示威悼念被殺同胞 在巴黎和馬賽與警方發生暴力衝突

巴黎/馬賽/庫爾德人

一名槍手向一個庫爾德文化中心開火造成3人死亡，庫爾德社區的支持者和成員舉行示威抗議2022年12月24日巴黎共和國廣場。

巴黎第十區三名庫爾德人遭一名法國讎外者擊殺，數千庫爾德人在巴黎和馬賽示威與警方發生暴力衝突。巴黎檢察官24日宣布將“種族主義動機”加入對嫌兇的調查項目。

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12月23日在巴黎第十區庫爾德文化中心附近，一名69歲仇視外國人的法國退休火車司機向庫爾德人亂開槍，造成三人死亡，另外三人受傷。這名以暴力著稱的男子已被逮捕拘留。十天前他剛從拘留所被釋放。

在巴黎第十區，特別是在襲擊發生的地方，數千名庫爾德人舉行了抗議示威，並與警察發生了暴力衝突。

今天周六上午，巴黎警察局長洛朗-努涅斯（Laurent Nuñez）接待了巴黎庫爾德社區的領導人，雙方舉行了會談。

馬賽

此外，周六，在法國南部城市馬賽，也有上千名庫爾德人遊行悼念他們在巴黎遇害的庫爾德同胞，並與警方發生了暴力衝突。

據法新社記者觀察，今天下午時分，1500人的遊行隊伍在抵達羅訥河口省警察局門前時被警察用催淚瓦斯驅散，示威者向警察投擲石塊等物。警察局大樓前的幾個垃圾桶被燒毀。

混戰過後，一些示威者在市中心遊行隊伍起點處的一條幹道上放火焚燒了一些垃圾桶和儲運貨物的木質底托。停在諾伊爾區第一區派出所門前的兩輛空警車被燒毀。

據警察總局說，警察局也被投擲石塊，警車被投擲物損壞。警方稱，有3人被捕，4名警察受輕傷。

巴黎檢察官辦公室在今天24日宣布，現將“種族主義動機”加入到對該嫌兇的調查項目。之前的調查名目是“謀殺、謀殺未遂、持械暴力和武器犯罪”。

嫌兇是法國籍退休火車司機，周五中午前不久，他在巴黎市中心庫爾德人社區喜愛的繁忙購物區的一個庫爾德文化中心外開了幾槍。

據最新的報告，當場有兩男一女三人被殺，另有三人受傷，其中一人重傷。

一位接近此案的消息人士告訴法新社，這名嫌兇過去曾實施過武裝暴力，他昨天行兇後，在警察干預之前，先被幾個人制服。

接近此案的消息人士稱，在嫌疑人身邊發現了一個箱子，裡面有"兩到三個裝好的彈夾，一盒45口徑的子彈，裡面至少有25發子彈"。他使用的武器是來自美國軍隊的"外觀破舊"的"1911 Colt 45"。