跨年夜：法國動員9萬名警察和憲兵維持秩序

法國/社會

今年的跨年夜活動預計會特別火熱，法國在全國範圍內計畫動員9萬名警察和憲兵來維持秩序。

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在法國實施了兩年的新冠限制措施後，今年的跨年夜活動預計會特別火熱。法國內政部長達馬南和巴黎警察總局周五在巴黎表示，法國將動員約9萬名警察和憲兵來維持秩序，其中5400名在巴黎。

內政部長達馬南在給各省行政長官的信中寫道，鑒於“高度和持續的恐怖主義威脅”以及“最近在巴黎發生的針對庫爾德社群的事件”，必須“保持最高的警惕”。

達馬南要求各省行政長官安排“可見的、步行的具有威懾力的措施”，要將維護安全的力量和哨兵行動的士兵們聯和起來。

達馬南部長補充說，公共交通將受到特別的監控。集會場所前，可能會設置過濾點，可能須要經過搜身後才能進入集會場所。

就通常在12月31日晚上更加頻繁的城市暴力，達馬南要求“系統性地逮捕麻煩製造者”。

法國內政部長還呼籲從12月30日晚上開始，就對在酒精或麻醉品的影響下駕駛的行為採取行動。

巴黎傳統的跨年夜午夜煙花在香榭麗舍大街舉行，巴黎市政廳預計會有50萬人參加。巴黎警察總局方面表示，今年在巴黎將動員5400名警察和憲兵。

從星期五晚上起到星期一早上，在香榭麗舍大街附近，禁止外賣酒類，禁止在大街上喝酒。警方也將設立可以搜身的過濾點。