巴黎香榭麗舍大道百萬人慶新年

法國/新年

告別動蕩的2022年，世界進入2023年。儘管受到冠狀病毒大流行，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，及通貨膨脹等壞事的衝擊，但人類仍然對2023年抱有希望。

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在巴黎，香榭麗舍大道恢復了往日的輝煌。傳統的音樂煙花表演因疫情缺席兩年後再次出現。據法國警方稱，在午夜前不久有"一百萬人"彙聚在那裡，欣賞音樂焰火表演。

在新年倒計時啟動後，千百萬人面朝彩光凱旋門，舉着手機，拍照久違的焰火，午夜0點到來，人們互相高喊着“新年好”！

大約90,000名警察和憲兵被動員起來負責除法國除夕夜的安全。據法國內政部長達爾馬寧今天說，除夕夜被焚燒的汽車數量比去年減少了20%。大約有500人被捕，被逮捕的人"想向警察發射迫擊炮"或"想放火燒車"，其中一些人是為"保險欺詐"。

在跨年之前幾小時，法國總統馬克龍向國民發表新年致辭。他呼籲法國人在新的一年團結起來共同應對挑戰；他在19分鐘的講話中確認他會在2023年啟動退休制度改革；並表示將繼續推動生態轉型。

馬克龍警告說，如果我們屈從於向我們施壓的各種分裂意識，我們就幾乎沒有機會在一個如此嚴酷的世界裡，在如此艱難的時代里取得成功。

他列舉了法國的成功，並邀請被他經常描述為過於悲觀的法國人為法國"感到自豪"。他懇求說，"我們必須用這種自豪感和信心來裝備自己"，以面對來年的挑戰。

1月10日，他的政府將公布退休養老金改革項目，這是他去年春季連任時承諾改革的一個關鍵部分，也是可能引發社會風潮的敏感項目。不過，他沒有在退休年齡推遲到65歲與其他妥協方案之間說出自己的決定。但是，馬克龍確認了，他要讓法國人"多幹活"的決心。

法國總統馬克龍在新年祝詞的最後承諾，法國將不遺餘力地繼續力挺烏克蘭，直到烏克蘭取得勝利。他說，我們將一起建立一個公正和持久的和平。