2023年伊始，法國氣溫就遠超正常

法國/氣候變化

2023年開年伊始，法國的氣溫就非常溫和，1月1日的氣溫打破了好幾項記錄。

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在氣候異常溫和的2022年結束後，2023年伊始法國的氣溫又以同樣的勢頭開始了。1月1日，法國多個城市打破了幾項高溫記錄。比如，達克斯（Dax）的氣溫達到24度，比斯卡羅斯（Biscarosse）達到23度......位於更東北部的法國城市也經歷了自1918年以來的最熱的天氣，例如貝桑松達到18.6度，第戎達到16.8度。

根據法國氣象局的數據，元旦當天，法國全國氣溫指標，即分布在法國本土的30個氣象站的平均溫度，為13.3度，比1991到2020年期間的正常水平高出7.6度。

法國氣象局強調說，這種一天時間的異常現象是非常罕見的，但“近年來呈上升趨勢”。

在過去的30年間，和正常氣溫的偏差超過7度或以上的情況僅有25次，可是，僅僅是在2022年，就出現了6次。

法國氣象局的克里斯蒂娜·伯恩（Christine Berne）強調說，今年2023年1月1日，是自1947年以來的從12月15日到1月15日這一時間段內，第四個最熱的日子。2023年1月1日幾乎與第3個最熱的日子、一年前的2021年12月30日並列，而2022年12月31日是第二個最熱的日子，是有記錄以來最熱的除夕夜，當天的法國全國氣溫指標為14.05度，超出正常氣溫8.4度。