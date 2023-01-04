因為中國疫情？法國突禁網購囤買撲熱息痛藥

法國/撲熱息痛

法國政府今天下令禁止網上銷售基於撲熱息痛的醫藥產品。禁令有效至1月底。法新社說，法國罕見出現這種法國人日常廣泛使用的止燒止痛藥斷貨問題，而且，藥品緊張已經持續了一段時日。

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據法國政府的一項指令稱，"在2023年1月31日之前，暫停通過互聯網銷售撲熱息痛的銷售許可。法國政府是在《官方公報》上公布此項法令。

法令稱注意到 "以撲熱息痛為基礎的藥品的緊張狀況已經持續了6個多月"，特別是針對兒童計量的撲熱息痛藥。法令承認："法國衛生當局採取的各種措施，無論多麼有效，迄今都未能改善藥品緊俏情況。

幾個月來，法國國家藥品安全局（ANSM）一直要求法國藥劑師對每個病人的撲熱息痛進行定量銷售。12月，法國衛生部已經警告說，儘管採取了這些措施，情況仍然 "複雜"，幾周內不會解決撲熱息痛缺貨問題。

據法新社說，法國政府在政令中強調了中國日益惡化的疫情狀況，在中國當局突然解除嚴厲的清零限制後，中國的新冠病毒病例正在爆炸性增長。中國政府已經禁止出口撲熱息痛，中國生產了全世界藥物所使用的大部分活性成分。

除法國，世界其他國家也都報告許多藥物短缺，其中首先是阿莫西林等抗生素最為短缺。