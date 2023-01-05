法國將提供烏克蘭自製偵察坦克車 AMX-10 RC

法國將向烏克蘭提供的法自製偵察坦克車 AMX-10 RC

法國將向烏克蘭提供自製的 AMX-10 RC 輕型坦克，這一消息是在法國武裝部隊部長塞巴斯蒂安·勒科爾努 (Sébastien Lecornu) 訪問烏克蘭一周後發布的。勒科爾努12 月 28 日曾前往烏克蘭訪問。

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法國將向烏克蘭提供自製的輕型坦克 AMX-10 RC ，這項公告在意料之中。法國總統馬克龍向烏克蘭總統澤倫斯基宣布：法國將向烏克蘭派遣坦克 AMX-10 RC。法國總統向法新社指出，這是西方第一次送給烏克蘭自己製造的坦克。 法國武裝部隊部長塞巴斯蒂安·勒科爾努 於12 月 28 日前往烏克蘭時如此解釋；但是當時愛麗舍宮並沒有告知交貨時間。

這些裝甲偵察車自 1981 年以來一直服役於陸軍部隊，並在第一次海灣戰爭期間部署在阿富汗和薩赫勒地區。 這些戰車的機動性很強，可用於偵察任務，以及戰鬥期間的火力支援。

根據法國軍方的數據，法國軍隊總共擁有 247 輛這種 AMX-10裝甲戰車，由於這些裝甲車的老化和磨損，這一數字將被向下修正。 此外，這些坦克正在被某些部隊開始接收的美洲虎所取代。

另據歐盟國防部總幹事貝雷讓( Hervé Bléjean)指出，莫斯科自 2 月 24 日發起烏克蘭“特別軍事行動”以來，已經損失了“60% 的戰鬥坦克的總庫存和 70% 針對地面目標攻擊的導彈之庫存”。