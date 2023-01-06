馬克龍表態了 不同意禁止星期天狩獵 生態部長尷尬

法國獵人帶着一頭被擊斃的野豬，參加活動抗議對農作物造成破壞的動物充斥。 法國東部希爾辛格(Hirsingue )

有關法國當局是否《禁止星期天打獵》，在發生幾起獵人誤射導致死亡事件後，抗議狩獵聲不斷。針對這個歷任總統都碰到過的敏感棘手議題，法國總統馬克龍正式表態：不同意。

廣告 繼續瀏覽後續

在馬克龍政府主管單位的建議和歷經長久討論後，這項提議最終仍未能獲得總統馬克龍的首肯。針對政府是否應下令禁止星期天打獵的議題：法國總統馬克龍表示：不同意。這是費加羅報指出的。

法國生物多樣性國務秘書庫伊亞(Bérangère Couillard) 應於 1 月 9 日宣布有關狩獵的措施，但她對於這項禁止周末進行狩獵活動的堅持提案，並未獲勝；總統馬克龍最終仍舊是不同意。

關於是否禁止打獵議題的爭論，現任生物多樣性國務秘書 庫伊亞並沒有躲過她的那些歷屆前任擔任此一職位者所經歷的磨難，例如從過去的綠黨要人於羅 (Nicolas Hulot )開始，所碰到的都是被警告：別碰它！也就是禁止觸碰這一敏感議題。該文件由馬克龍本人在國家最高層進行試點。 作為那些森林野兔等小獵物之鄉索姆河的土生土長者--馬克龍總統，堅信他與鄉村的聯繫貫穿在維護那些槍支攜帶者狩獵的權利。

正如《費加羅報》最近報道的那樣，生態部長的這個支持禁止在周日下午進行狩獵活動的提議被行政高層否決了。

“馬克龍受到狩獵遊說團的影響”： 去年 12 月，15 個協會寫信給國家元首，重新發起環保主義者所珍視的這一古老主張。 根據最近由該團體委託進行的一項 Ifop 民意調查，80% 的受訪者希望在星期天禁止這些槍支愛好者的狩獵活動。

馬克龍的這項不同意表態讓這封禁止狩獵陳情信的共同簽署人，生態學家 Allain Bougrain-Dubourg 哽咽的說： “這是對於反對狩獵公民們多大的蔑視啊！法國總統馬克龍受到狩獵遊說團體的影響。 當權者搬起石頭砸自己的腳。”

其實在愛麗舍宮的幕後，周日對此議題進行了很激烈的辯論。 法國生物多樣性部的國務卿秘書不懈地試圖說服其他行政主管。 她曾於 10 月 25 日和 12 月 20 日就該主題發表演講。 每一次，她都沒有得到總統府的《同意去做！》的指示。 然而，她希望的只是能進行一項簡單的實驗而已。