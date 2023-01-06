2022 年埃菲爾鐵塔參觀率接近新冠疫情前水平

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巴黎著名埃菲爾鐵塔2022年接待遊客人數超過580萬，這個數字恢復到新冠疫情前的水平。由於疫情作怪，埃菲爾鐵塔2020年6月底不得不對外關閉；此後由於第二波疫情又從2020年10月底關閉至2021年7月中旬。

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回顧前幾年，埃菲爾鐵塔2014年接待了700萬遊客；2019年620萬。2021年對外開放僅僅5個半月，當年接待遊客人次在210萬左右。2022年一半兒遊客來自歐洲，意大利和西班牙佔比例最多，占 (8%)；其次是德國和英國占 (7%)，然後是比利時和荷蘭占 (2%)。

埃菲爾鐵塔營運管理公司（英語：The Société d'exploitation de la tour Eiffel）（SETE）表示：2022年美國遊客返回巴黎首都，占參觀人數的11%。

周四，巴黎主要博物館也宣布與 2021 年相比，參觀人數大幅增加，並趨於回到 2019 年的水平：盧浮宮 780 萬人次，凡爾賽宮 690萬人次，奧賽博物館或蓬皮杜藝術中心參觀人數達300萬人次。

除了外國遊客的回歸，埃菲爾鐵塔在 2022 年的標誌是在其頂端安裝了無線電天線，現在它的最高點達到了 330 米，比以前多了 6 米。 以及由明星主廚馬爾克斯Thierry Marx 經營的新餐廳的開業。

但埃菲爾鐵塔每七年要塗一層漆。自2020年20多名油漆工開始割掉19層漆，以剝除居斯塔夫·埃菲爾在鐵塔上塗的紅色防鏽漆以來，周圍的鉛濃度已經達到了不健康的水平。

2023年是古斯塔夫·埃菲爾逝世百周年紀念。埃菲爾鐵塔運營管理公司（Sete）經理馬爾丹（Jean-François Martins）對媒體表示，他們準備了多項大型慶祝活動。