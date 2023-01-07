庫爾德人巴黎遊行 追念2013年遇難者

巴黎庫爾德人遊行

1月7日，來自歐洲各地的數千人在巴黎遊行悼念近十年前在首都被謀殺的三名庫爾德人。此次遊行在三人在巴黎庫爾德人社區發生槍擊事件之後顯得十分敏感。遊行的隊伍舉着黑條幅，上面寫着：“土耳其政府在巴黎屠殺了3 名庫爾德人”。

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遊行隊列從巴黎北站(la gare du Nord )出發抵達共和國廣場(la place de la République)。沿路示威者高喊：我們要公正！我們要真相！“任何事情都不能阻止庫爾德人的自由”！

組織者表示有25000人參加了靜走示威；巴黎警察局媒體提供數據。2013年1月9日深夜，是在同一街區，三名庫爾德女性同樣遭到槍擊身亡，其中包括庫爾德工人黨（PKK）的創始人之一薩基內·詹瑟茲（Sakine Cansız）。當年，警方逮捕了34歲的兇手奧馬爾·居內伊（Ömer Güney），他為巴黎戴高樂機場的一名土耳其維修人員。但在庭審前幾個星期死者，讓遇難者家屬無法知道更多實情。

2022年12月23日，法國巴黎一庫爾德社區發生槍擊案，一名69歲的法國白人槍手開槍打死三人，他在被捕後向調查人員承認自己是種族主義者，對外國人懷有病態仇恨。該案在法國引發劇烈反響，許多庫爾德人走上街頭抗議，並與警方發生衝突。

總部位於巴黎的法國庫爾德民主委員會（CDK-F）官員貝麗萬·菲拉特（Berivan Firat）告訴美國之音，槍手首先在艾哈邁德·卡亞（Ahmet Kaya）庫爾德文化中心開槍，然後攻擊了阿維斯塔餐廳和蒙祖爾理髮店。她表示，該文化中心原計畫於23日舉行一次會議，但由於交通堵塞而推遲：“我們相信襲擊者計畫在會議期間發動攻擊，想打死更多的人。”

三名受害者

據法國庫爾德女性運動（Kurdish Women’s Movement）發言人阿基特·波拉特（Agit Polat）表示，其中的女性死者是該組織的領導人艾敏·卡拉（Emine Kara），她向法國申請的政治庇護剛剛被否決。男性死者則是阿布杜拉曼·齊茲爾（Abdulrahman Kizil）和政治難民、藝術家米爾·珀威爾（Mir Perwer）。

槍擊案發生後，當地庫爾德社區成員紛紛走上街頭，呼籲伸張正義。據悉，遊行最初計畫在巴黎的共和廣場開始，對遇難者進行和平悼念，並得到了巴黎警察局的授權。但活動開始後不久，事態逐漸走向暴力，示威者向警方投擲各種雜物，警方則動用催淚瓦斯，試圖驅散人群，現場一度陷入混亂，多輛汽車受損。