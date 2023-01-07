法國民議會熱內特女士（Anne GENETET）出訪台灣關注地區安全議題

法國/台灣

法國國民議會代表亞太以及東歐法國僑民的議員，國民議會法中友好小組副主席和 "台灣經濟擴張相關問題國際研究小組 "成員熱內特女士（Anne GENETET）1月7日結束對台灣的訪問，她在接受法廣電話採訪時表示她此行的目的是要推動法國企業企業在當地的投資並且聽取台灣當局對該地區安全問題的看法。

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法國國民議會代表亞太以及東歐地區49個國家的法國僑民的執政黨議員安娜·熱內特女士結束對台灣的為期三天的訪問，這是疫情爆發以來她對台灣的首次訪問，她在接受法廣電話採訪時表示她此行的目的時要推動法國企業企業在當地的投資並且聽取台灣當局對該地區安全問題的看法，她認為三年來台灣在國際舞台的地位發生了重大的提高，法國與台灣之間的關係也因此出現了轉變，她說：“此次訪台的目的首先是為了訪問在台灣的法國僑民，由於疫情的原因，三年來未能正常地出訪。再就是自從烏克蘭戰爭爆發之後，法國與台灣之間的合作也逐漸走向公開，雖然之前這些合作已經早有存在，而且始終十分緊密，但是，烏克蘭戰爭使台灣 的地位日益受到關注，在地緣政治氣氛日益緊張的背景下，這一點，在法國本土，我們對形勢往往很難意識到，這也是我之所以要前往台灣聽取在台灣的法國人以及台灣政府的觀點，我今天會見了台灣外交部的副部長。最近一段時間以來法國與台灣之間的關係出現了重大的提高，導致這一改變的原因，並不在於台灣，就台灣而言，導致台灣改變的並不僅僅是烏克蘭戰爭，其實，近年來香港發生的一系列事件導致民進黨蔡英文總統再度連任，我們可以感覺到台灣執政黨的信心也得到了鞏固。但是，導致法國與台灣關係轉變的因素主要在於法國，烏克蘭戰爭使台灣走出了陰影，今天法國外交部也毫不迴避地提到台灣，台灣駐法代表也頻頻出現在法國媒體，在台灣當地，我再度感覺到台灣人並沒有改變，他們的訴求就是和平，能夠繼續發展自己的經濟與文化，他們希望與所有的鄰邦，包括中國在內保持和平的關係，或許比之前更加明顯，台灣民眾的訴求就是能夠和平發展。”

安娜·熱內特女士在訪問台灣期間除了會見台北的法國僑民之外，還出席了台北法國國際學校（LIFT）的落成典禮，並參觀2020年開業的法國駐台北辦事處。

此外，熱內特女士還向法廣表示有計畫在近期內訪問香港以及中國大陸。