法國社會黨選舉 爭議焦點是要不要與梅郎雄結盟

法國/選舉

法國社會黨下個星期舉行黨員投票，選舉新的社會黨黨魁。3名候選人星期五晚上在法國電視台舉行辯論，爭議焦點停留在社會黨要不要與極左的法蘭西不屈服黨聯合參加左翼聯盟。辯論沒有結論，沒有勝負，但決定把答案權交給黨員投票：要還是不要投靠梅郎雄。

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據本台報道，法國社會黨與法蘭西不屈服黨LFI的聯盟竟然是新第一書記選舉辯論的核心問題。

距離社會黨新領導層的第一輪投票還有6天，社會黨老大一職的三位候選人周五晚間在France Info進行了辯論。即將離任的第一書記奧利維爾-福爾受到他的兩個競爭對手的抨擊，他們是沃克斯-昂-韋林（Vaulx-en-Velin）市長埃萊娜-傑弗里（Hélène Geoffroy）和魯昂（Rouen）市長尼古拉-馬耶-羅西諾（Nicolas Mayer-Rossignol），他們聯合起來共同指責卸任第一書記：在左翼聯盟框架內與法國法蘭西不屈服黨（LFI）的關係過於緊密。

據福爾辯解說，"我可不是梅朗雄的發言人"，奧利維爾-福爾說這話時無法掩飾自己的惱怒。在近兩個小時里，福爾投靠梅朗雄和梅郎雄的想法是辯論的主要內容。福爾被批評在多項議題上與極左勾聯，特別是在60歲退休的議題上。尼古拉-馬耶-羅西格諾批評說，這是一個站不住腳的承諾。他說，“當我們真正相信的時候，我們才是真正的左派，說明天我們每個人工作40年，可以到60歲就退休，你真的認為這是可信的嗎？”

根據埃萊娜-傑弗里對福爾的批評說法：“五年來，社會黨毫無作為，與法國人關注的健康、工作、生態問題脫節。”

但在許多問題上，3個人觀點還是趨於一致。比如核問題、世俗主義、安全......。

福爾還不失時機地提醒，如在移民問題上：“我與我的同志們立場完全一致。”

1月12日和19日被召集投票的41,000名社會黨PS成員將不得不回答一個問題：社會黨是否留在左翼聯盟里。要說 "是"，請投票給奧利維爾-福爾。要說 "不"，那就選擇其他人。候選人Nicolas Mayer-Rossignol鼓動說："寧可不要insoumis"。