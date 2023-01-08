抗議《查理周刊》侮辱性漫畫 伊朗人焚燒法國國旗

《查理周刊》漫畫諷刺哈梅內伊

1月8日，數十名伊朗人聚集在法國駐德黑蘭大使館外，他們焚燒法國國旗，抗議法國諷刺報紙《查理周刊》刊登侮辱伊斯蘭共和國最高領袖的漫畫。法新社記者指出，示威者聚集在德黑蘭市中心，其中大部分是什葉派神學院的學生和身着長袍的婦女，他們手持伊朗國旗、哈梅內伊的肖像和譴責標語。

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在法國駐德黑蘭使館外焚燒法國國旗的抗議人士高喊：“法國，放棄你的敵意！”、“法國的恥辱”。

《查理周刊》12月發起了諷刺伊朗最高領袖哈梅內伊的國際競賽，從而“支持為自由而鬥爭的伊朗人”。自從9月中旬伊朗青年女子阿米尼(Mahsa Amini)因未按規定佩戴頭巾而被宗教警察拘捕、並死於獄中之後，伊朗全國爆發了連續數月的抗議示威，當局則出動軍警持續打壓。人權組織估計，已有數百平民在此期間遭殺害。

伊朗5日宣布關閉該國歷史最悠久、最重要的法國研究中心。法國外交部指出，伊朗法國研究所是“一個文化和交流中心，誕生於1983年，由1897年成立的法國駐伊朗考古代表團和1947年由法國哲學家和東方學者亨利·科爾班在德黑蘭創立的法國伊朗學研究所合並而成”。

根據其網站，位於德黑蘭的伊朗法國研究所隸屬於法國外交部。

伊朗外交部在其聲明中指責法國當局“對法國出版物中反伊斯蘭主義表達和種族仇恨的傳播持續不作為”。伊朗呼籲法國政府追究“這種仇恨傳播肇事者”的責任，並強調將嚴肅關注法國的回應。