馬克龍憑弔巴黎恐襲受難者

法國/《查理周刊》

法國總統馬克龍憑弔巴黎地區的《查理周刊》、蒙特魯日和Hyper Cacher恐怖襲擊事件的受害者，並且承諾法國永遠不會忘記多達17名8年前恐襲受害者。

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法國總統馬克龍7日向八年前巴黎地區的《查理周刊》、蒙特魯日和Hyper Cacher襲擊事件的受害者致敬。馬克龍是在推特上向恐怖襲擊受害者致敬。馬克龍一一寫下受害者名字： "卡布、沃林斯基、沙爾布、提格努斯、奧諾雷、伯納德-馬里斯、埃爾薩-卡亞特、弗雷德里克-布瓦索、弗蘭克-布林索拉羅、艾哈邁德-梅拉貝特、穆斯塔法-烏拉德、米歇爾-雷諾、克拉麗莎-讓-菲利普、菲利普-布拉罕、尤漢-科恩、約夫-哈塔布、弗朗索瓦-米歇爾-薩達：我們永遠不會忘記你們。" 馬克龍承諾，法國將永遠不會忘記他們。

同樣也是在推特上，總理伊麗莎白-博爾內向受害者表示敬意。“面對伊斯蘭恐怖主義，共和國屹立不倒。”她還寫道：“為了他們的家人，為了我們的價值觀，為了我們的自由：讓我們不要忘記。”

據法新社，法國文化部長里馬-阿卜杜勒-馬拉克致敬時稱，"諷刺、辛辣和新聞漫畫的共和主義傳統是我們民主的內在要素。我們會繼續捍衛他們。"

法國官方在位於巴黎11區的諷刺周刊《查理周刊》的舊址前昨天還舉行了一個儀式，國民議會主席雅爾-布勞恩-皮維特、內政部長傑拉爾德-達爾馬寧和巴黎市長安妮-伊達爾戈出席了儀式。

2015年1月7日，恐怖分子賽義德和謝里夫-庫阿奇兄弟就是在這些房舍中槍殺了11人。受害者中有 "查理 "的象徵性人物，如其導演和漫畫家沙爾布，漫畫家卡布、沃林克西、奧諾雷和蒂格努斯，以及經濟學家伯納德-馬里斯。在幾米外的理查德-勒努瓦大道上，警察中尉艾哈邁德-梅拉貝特（Ahmed Merabet）在試圖逮捕庫阿奇兄弟時也被他們殺害。

這兩名伊斯蘭教徒聲稱自己是基地組織成員，是來為被諷刺報紙漫畫化的先知穆罕默德 "報仇 "的。他們在逃亡兩天後被擊斃。

2015年1月8日，另一名聖戰分子阿梅迪-庫里巴利（Amédy Coulibaly）在巴黎南部的蒙特魯日（Montrouge）殺害了一名女警察。第二天，這個自稱是伊斯蘭國聖戰組織成員的激進罪犯在巴黎東部的一家猶太教超市Hyper Cacher殺害了四名人質，他們都是猶太人。恐怖分子本人在襲擊中也被擊斃。

據法新社，八年後，《查理周刊》在發表了伊朗德黑蘭認為具有攻擊性的有關伊朗政權的漫畫後，本周引發外交危機。伊朗周四宣布關閉伊朗最古老和最重要的法國研究中心--法國駐伊朗研究所（IFRI），該研究所隸屬於法國外交部。