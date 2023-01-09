法國總統馬克龍呼籲巴西尊重選舉制度 力挺盧拉

巴西總統盧拉在巴西極右翼前總統博爾索納羅的支持者在抗議期間襲擊政府大樓後，站在巴西國會前與民眾交談 巴西利亞 1月8日

法國總統馬克龍周日(1 月 8 日)晚間呼籲巴西要“尊重民主制度”，並強調在那些支持前總統博索納洛的激進分子入侵多個國家機構後，“法國堅定不移地支持”盧拉總統。

廣告 繼續瀏覽後續

根據費加羅報周日(1 月 8 日)晚間的報道，總統馬克龍在推特上寫道：“必須尊重巴西人民的意願和民主制度！ 盧拉總統可以指望法國堅定不移的支持。”

另據法國外交部的另一份聲明指出：“法國以最強烈言辭譴責那些針對巴西三個民主機構發動的持續暴力行為，也就是：(巴西)國會、總統府和最高法院。”

法國外交部補充說道： “這些襲擊是對民主選舉結果的不可接受的挑戰，路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦先生於 10 月 30 日毫不含糊地獲勝，他於 1 月 1 日就任巴西聯邦共和國總統。必須尊重巴西人民至高無上發言權所表達出來的意志。”

外交部的聲明總結道：“法國表示支持民選出來的總統盧拉及其政府，並向巴西人民保證法國與巴西的團結一致。”

法國馬克龍陣營及左派反對黨的幾位民意代表都譴責《巴西極右派發動的這些攻擊》，並將此攻擊類比等同美國前總統的支持者2021年一月在華盛頓侵入國會的行動。

馬克龍主義的復興黨領袖歐洲議員瑟茹內( Stéphane Séjourné )發推文說：“聲援巴西人民，他們的機構受到極右翼激進分子的攻擊。 這就是陰謀導致民主選舉總統合法化和普選受到質疑的地方。”

至於法國左翼，《法國不屈服黨》及其前總統候選人讓-呂克·梅朗雄也在推特上貼文指責巴西“極右翼”“試圖對新左翼總統盧拉進行特朗普式的政變。”社會黨第一號人物奧利維爾弗赫也在推特上貼文說：“全世界極右翼就是這樣！ 到頭來總是拒絕民主！ 全力支持盧拉總統！”