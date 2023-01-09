生命臨終：法國總統馬克龍正在尋找“中間道路”

法國/社會

一些宗教組織表示，就生命臨終問題，馬克龍正在尋找“中間道路”。

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法新社援引好幾位法國宗教當局的代表報道，法國總統馬克龍周一在總統府接見各宗教社團代表向他們祝賀新年時，就生命臨終問題，馬克龍表示將以“尊重的方式”前進。馬克龍試圖找到一條“中間道路”。

法國新教聯合會主席克里格（Christian Krieger）表示，在生命臨終問題上，“我們感覺到，他（馬克龍）堅決地想以尊重的方式前進”，“由於問題複雜，他試圖找到一條中間道路”。

法新社表示，周一受到馬克龍接見的宗教當局代表，有法國首席猶太教大司祭Haïm Korsia、法國主教會議主席Eric de Moulins-Beaufort、巴黎大清真寺的院長Chems-eddine Hafiz以及2022年剛成立的法國伊斯蘭論壇的一位負責人。

法新社援引一名與會者指出，馬克龍在會見時說，“一旦公民大會完成相關的工作，他將會親自諮詢所有的宗教當局”，時間“大約會在4月份”。馬克龍還表示，“他覺得，有責任要尊重那些因痛苦和孤獨而失去所有生命意義的人。社會必須能夠對那些對自己沒有宗教答案的人做出回應。”

法國總統還表示，2023年將是公共當局的對話者-法國伊斯蘭論壇之年，3月份時會再次舉行會議，指定國家在各省的對話者。

法國總統還詳細談到了世界和平與戰爭的熱點，據兩位與會者說，總統談到了“烏克蘭、俄羅斯，還有亞美尼亞、阿塞拜疆、剛果民主共和國等”，馬克龍強調“宗教應成為和平的源泉”。

在政府方面，總理博爾內和內政部長達馬南參加了會見。