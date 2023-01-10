法國政府宣布將退休年齡逐步提高到64歲，各工會立即宣布1月19日就開始示威抗議

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法國總理博爾內周二宣布，政府計畫將法定退休年齡逐步提高到64歲，反對這一改革措施的各工會立即宣布1月19日為第一個抗議行動日。

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法國總理博爾內周二傍晚宣布了法國政府的退休改革計畫，其中重要的一點是，逐步推遲法定退休年齡，直到2030年為64歲。反對推遲退休年齡的各工會立即聚集在一起開會商討對策，並確定1月19日為第一個抗議該退休改革計畫的行動日。

法新社表示，改革退休制度是馬克龍競選總統時的旗艦性承諾。最近幾天，有關退休制度改革的大框框在媒體上廣泛傳播。周二傍晚，在經過幾個月的協商、拖延甚至突然推遲宣布改革計畫的事件後，總理博爾內召開新聞發布會，宣布了馬克龍敲定的退休改革計畫。宣布的計畫和這幾天的傳言相吻合，也就是說，法定退休年齡將逐步推遲，直到2030年為64歲。

法國總理說，“我很清楚，改變我們的退休養老制度會引發法國人的質疑和擔憂。我們想回答他們的疑問並說服他們”，我們尤其希望能“保證（我們的退休養老體系）在2030年保持平衡”。

但是，法國的左翼政黨、極右翼的國民聯盟黨以及所有的工會組織都反對推遲法定退休年齡。

法國八個主要工會（CFDT、CGT、FO、CFE-CGC、CFTC、Unsa、Solidaires、FSU）的領導人們周二傍晚聚集在一起，呼籲舉行示威和罷工，並將第一個抗議行動日確定在1月19日。

CFDT工會的負責人Laurent Berger說，“這項改革將對所有工人造成沉重的打擊，尤其是那些早早開始工作的人，他們的預期壽命低於其他人，是最不穩定的人群”。

CGT工會的負責人Philippe Martinez補充說，“我們決心要讓這項改革通不過”，“我們希望1月19日有儘可能多的員工罷工”。

FO工會的負責人Frédéric Souillot則譴責說，這一退休改革計畫“對二線員工和最不穩定的人群最不公平”。