法國鐵路10日起TGV票價均漲 5% 仍有廉價票

法國鐵路公司(SNCF)本周二(10日)生效的高速鐵路(TGV)票價平均上漲 5%，但仍然有廉價打折票。如果這一漲價與鐵路公司能源成本的增加有關，那麼並非所有車票都會受到此次調整的影響。

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法國火車票將從周二(10日)開始漲價。 1 月 10 日，法國鐵路公司SNCF平均價格上漲 5%，正如去年 11 月宣布的那樣。 SNCF 希望安裝一個“票價盾牌”，即不將所有增加的能源成本轉嫁給乘客，不多也不少，SNCF 當時確認，所有提供的車票都不會進行重新調整。

旅客鐵路公司(SNCF Voyageurs) 首席執行官 Christophe Fanichet 解釋說：“到 2023 年，我們的車票價格將平均上漲 5%，而我們的成本將上漲 13%。” 在 1 月 11 日至 31 日期間的“聯運日”特別行動期間，某些車票的價格不會受到影響。

這種價格理念僅涉及主要火車路線、高鐵TGV 和 區間車的車票。 對於行駛在各大區之間列車，各地區將逐一決定零售票的價格和月票的價格。 此外，鐵路公司集團正在推動跟隨與與其他公司合資的國際高速列車（歐洲之星、大力士等）遵循同樣的政策。

即使面對周二(10日)開始實施的這些漲價，一些家庭可能會對價格感到痛心，但它的漲價幅度明顯低於機票的漲價。

去年 11 月，法國的機票價格在一年內上漲了 18.9%。而且統管法國航空公司的法國航空全國聯盟警告，機票應該還會上漲。

那些家境不太富裕的客戶能節省更多車費： 實際上，法國鐵路公司將主要調整其價格表，平均增加 5%。 不喜歡車票卡和優化系統車票的公司和個人會付出更多車票錢，而不太富裕的客戶應該能夠節省更多車費。 該聯盟說：“我們的目標之一是為年輕人和那些對價格最敏感的人提供服務。”

鐵路公司提供低成本票價的Ouigo體系售出的車票，數量佔了高鐵車票的五分之，其價格保持不變。，

無論何種高鐵TGV 預訂票價開始實行的那些低廉價格也不會漲價。

同樣地，410 萬名優惠卡（Avantage 卡）的持卡人，將繼續支付 49 歐元的年費。他們將始終受益於上限價格制度（一個半小時的旅程票價39歐元，一個半至3小時的行程，票價為 59 歐元）這些優惠條款將一直有效到 2023 年 9 月。

公司執行長Krakovitch說： “比較整體來說，通過將票價僅僅提高 5%，我們打賭相信會吸引大量乘客乘坐我們的火車。 一年的乘車率會從五、六年前的 65% 至70% 提高到 80%。"