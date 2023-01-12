法國政府拍板定案退休改革十關鍵問題

法國政府的退休改革的拍板定案在預料之中來到了。有關養老金的法定年齡、全額領取的條件、特殊工作體制等的關鍵問題引人注目。改革於 1 月 10 日星期二由總理博爾內( Élisabeth Borne) 提出，承認行政部門希望到 2030 年逐步將法定退休年齡從 62 歲提高到 64 歲，採取每年提高一季的退休年齡。 它仍需通過議會，但政府計畫於 9 月 1 日生效。

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以下是法國政府在星期二（10日）介紹了它的改革方案。養老金的關鍵性問題：法定退休定年齡、全額退休金、特殊工作體制……了解一切的 10 個關鍵問題， 一些基準，可幫助您找到解決不同機制的方法

法定（退休）年齡、全額退休金、繳費期、特殊制度職業……這些通常很深奧的術語最近幾個月又出現在新聞中，但對許多人來說不一定是現實。 就在政府準備在 1 月 10 日星期二向媒體介紹其養老金改革，然後在 1 月 23 日在部長會議上提出文本，費加羅報在提出對這個退休改革的解釋。

如果我們代替民眾做一個假設性的提問：如果一名我工作繳費的季數沒有滿額，我是否仍然可以退休？ 答案為：是的。 但條件是您的退休金權利是在法定退休年齡之後申請退休。 換句話說，在 64 歲後——在大多數情況下——如果改革被採納。 但是要小心，你領到的每月養老金受到影響。 您的養老金不僅會按繳款季度的比例計算，而且，如果退休發生在取消砍扣退休金的年齡之前就退休——這在大多數情況下是指 67 歲——將被處以罰款。 如果在這個取消砍扣的年齡之後退休，即使您仍然沒有滿額的繳費季數，罰款將被取消，但您的養老金將取決於總共季數的多寡。

下面提出10個關鍵性問題並解答：

1、什麼是法定退休年齡？ 退休養老金，無論是僱員、個體經營者還是公務員（1955年或之後出生），都必須等到62歲。 這稱為法定退休年齡，換句話說，這也是您可以決定行使退休權利的年齡。

對於國家公共服務部門（警察專員、監獄管理主管等）、地方當局（市政警察、消防員等）或醫院公共服務部門（護士助理……）的活躍類別，以及對於所謂特殊工作體制（SNCF、RATP、Electricians gas、Banque de France……）的僱員，題目的退休年齡為 57 歲，有時甚至 52 歲就可退休。

對於身患殘疾的法國人、年輕時開始工作或從事艱苦工作並可以在 62 歲之前提前離職的人，也有不同的規定。

2. 退休保險金繳費期是什麼意思？ 請注意，法定離職年齡與實際離職年齡不符（根據社會保障的最新數據，如今在私營部門，員工平均離職年齡為 63.4 歲）。 因為要從所謂的全額養老金中受益，也就是說每月支付給您的養老金金額儘可能高，您必須從事專業活動（就業或/和失業）多年。 這稱為繳費期。

一個小小提醒：無論從事何種職業，每個人都根據繳納費用期所獲得的季度數和一種“補充”養老金繳納“基本”養老金，以積分計算，沒有任何期限條件。

繳費期限的規定對所有法國人來說都不一樣。 這取決於你屬於哪一年生一代人。 這些規則是根據以前的改革而演變的，特別是被稱為 Touraine 的改革，以執行它的部長的名字命名。

因此，對於 1958 年 1 月 1 日之前出生的“最幸運者”，必須為具備基本養老金繳款期達 41.5 年，即 166 個季度（就業和/或失業），才能領取他的養老金的百分比，換句話說就是所謂的全額養老金。

持續時間按世代逐漸增加，最多達到 1973 年 1 月 1 日之後出生的法國人，即“最倒黴的人”，工作 43 年（172 個季度）。 顯然，1973 年以後出生的孩子如果想在 62 歲時領取全額養老金，就必須在 19 歲時開始不停地工作。 如果他從 23 歲a開始工作，那將是 66 歲退休才能領取全額養老金。

3. 全額養老金的年齡，完全受益年齡是什麼意思？ 如果您在沒有繳納所有年的強制性繳費的情況下退休離開，可能會很昂貴。 您不僅會因為繳費不足而屆時領到更少的養老金（您的養老金金額的計算是按繳費年數的比例計算的），而且，您還會受到重大扣除點數，稱為下一個. 雙重處罰可以大大減少您的養老金數額。

唯一的解決辦法就是等到所謂的full rate年齡，也就是工作到67歲。 從這個年齡開始，折扣被取消。 另一方面，除非您工作年數達到到所有的繳費季數，否則您的養老金將按照缺少季數的比例被砍、扣除。

4. 關鍵年齡還在規畫中嗎？ 不。 如果一些法國人仍然擔心在馬克龍總統的第一個五年任期內進行的先前養老金改革項目中設想的這一概念的回歸——導致動員工會反對它(除了 CFDT沒投反對票）——而它已經被擱置一旁忘記了。

這個關鍵歲數的目的是鼓勵法國人根據大棒和胡蘿卜的原則更多地工作。 如果你在這個關鍵年齡（根據計畫的經濟狀況隨着時間的推移而改變）之後退休，你的報酬會更高，如果你之前離開的話會領的更少。 在這個項目中——無論國民議會如何投票——這個關鍵年齡被設定為 62 歲零四個月，從 2022 年到 2027 年達到 64 歲。這也就是一個胎死腹中的概念。

這種所謂的點數的改革，也叫“系統性”改革，旨在從根本上修改養老金制度，也是將現有的42個工作體制整合到一個所謂的“普遍”體制中。無論他的職業和地位如何，他所繳納的每一歐元，都會轉化為點數，應該賦予每個法國人同樣的權利。

2019 年 12 月的大規模罷工導致行政部門對律師和航空公司飛行員等十幾個職業做出讓步，特別是清空了改革實質的普遍性。

懷疑是一個技術官僚的天然氣廠（從舊系統到新積分系統的必要轉換），當然，實施這項改革需要很長時間，由 Jean-Paul Delevoye 進行了一段時間——這是在他因一項醜聞辭職之前——最終被新冠病毒大流行所埋葬。

5. 養老金制度有危險嗎？ 對於養老金體系財務狀況的診斷，目前還沒有完全的共識。 2021 年，該計畫恢復了綠色：，養老金定向委員會 (COR) 在其最新報告中指出： “該系統有近 9 億歐元的盈餘” 。 而這種情況應該會“延續到2022年”，出現“32億歐元的盈餘”。

儘管如此，COR 報告還對未來發出警告，預計 2027 年的赤字將達到 124 億歐元，2030 年將達到近 140 億歐元，2040 年將超過 230 億歐元，而且這是在充分就業的假設下。 正是在這種情況下，政府今天才表示迫切需要採取行動來維護現收現付系統。

另一方面，由政府任命的少數專家組成的養老金監測委員會 (CSR) 等一些經濟學家則不那麼引人注目：他們注意到“短期和中期”失衡的“風險” ”，更不用說今天已經燒起來了。

這不需要立即矯正！ 工會方面重複指出，例如 CFDT 老闆 Laurent Berger 向巴黎人報指出的《今天在法國》：“估計每年約有 100 億歐元的不平衡，占每年支付的養老金的 3%。 與政府所說的相反，現收現付養老金計畫在中期和長期內都不存在消失的風險”。

6. 到 2030 年將法定年齡提高到 64 歲或 65 歲？ 政府必須在延遲反應堆核心法定退休年齡的兩種情況之間做出決定。 第一首歌曲是埃馬紐埃爾·馬克龍 (Emmanuel Macron) 的競選承諾。 這涉及到 2031-2032 年將法定退休年齡從 62 歲提高到 65 歲。 然後將以每年四個多月的速度逐漸進行這種轉變。 改革將從明年夏天開始實施，並將從 1961 年底出生的一代開始。

但這是第二項提案，即共和黨參議員提出的提案，政府可以自行採納作為妥協。 法定年齡和繳費年數之間的“混合”。 法定退休年齡將從 62 歲逐漸提高到 64 歲，以每年增加三個月的速度從 1968 年的年齡增加到 64 歲。

同時，都蘭改革延長繳費期限的時間表也將加快，從1967年開始增加到43年，而不再是最初計畫的1973年。 這部分改革將從2024年1月1日起實施。

7. 預計節省多少？ 說到財務業績，政府的選擇太多了。 它的目標是：在 2030 年恢復平衡。在一種情況和另一種情況下，它已經實現或幾乎實現了。 無論我們選擇 65 歲的法定年齡還是 64 歲和 43 歲的繳費期選項，所產生的儲蓄幾乎相同，到了 2030 年金額將接近 10 億美元也就是：180 億美元對 170 億美元。

另一方面，根據政府的比較總財務回報數據，2030 年之後，65 歲法定c退休年齡選項的優勢更大，到 2035 年可節省 328 億美元，而不是 221 億美元，這僅與年齡措施有關或持續時間。

其計算中唯一的缺陷是，這些數據沒有考慮補償措施，例如從事長期職業制度，特別是小額養老金，政府仍需將其計入額外支出一欄。

8. 對於領小額養老金計畫是什麼？ 在總統競選期間，Emmanuel Macron 曾承諾以最低工資為整個職業生涯（稱為“全額”）提供最低 1,100 歐元的捐款。 考慮到通貨膨脹，該金額最終將增加到 1,200 歐元，總理 Élisabeth Borne 在 12 月向我們宣布，並指出這將涉及改革公布後的新退休人員。

最低繳費對應於一個系統，該系統在您完成完整的職業生涯後自動保證一定水平的養老金。 對於沒有全額養老金的人，自動追補將按季度數（120 個季度到 168 個季度之間）的比例適用。

整個系統應該涉及四分之一的新退休人員，尤其是有兼職工作的女性，還有工匠和商人。 如果按照 CFDT 的要求，適用於所有退休人員，則該措施將達到 10 億歐元和 27 億歐元。 仲裁尚未作出

9. 官員會受影響嗎？ 是的。 與其他工人一樣，法定退休年齡將發生變化。 對於屬於“活躍類”的公務員，即從事特別危險或特別疲勞的工作，如警察、空中交通管制員或手術室的專業護士，將保留提前離職的權利，但相應地延遲了。

顯然，如果我們到了 64 歲，那些可以在 57 歲離開的人，例如，將能夠在 59 歲離開，即再多兩年。 在 65 歲的情況下，它會推遲三年。 同上適用於活躍類別的特殊工作制度的代理人。

10.那些工作屬於特別制度的警察等的工作者會失去養老金制度嗎？ 巴黎地鐵RATP 工作人員、電力和天然氣行業（EDF、Engie、RTE），尤其是法蘭西銀行，將無法逃脫。 但只有新員工將不再受益於特殊養老金計畫（舊員工保留），根據“祖父條款”，就像在法國鐵路公司 SNCF 一樣。 但是，在不失去其他的優惠的情況下。

因此，這些新員工將遵守與私人企業僱員相同的規則。 水手工作體制、巴黎歌劇院演員和法蘭西喜劇院演員們將不會受到影響。