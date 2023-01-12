馬克龍言辭曾令阿爾及利亞不快 但仍指不會為法國殖民道歉

馬克龍不會對殖民歷史請求“原諒”，這是重點周刊刊登的一項馬克龍與阿爾及利亞作家卡邁勒·達烏德 (Kamel Daoud) 晤談中發表的言論。法國總統還邀請他的阿爾及利亞同僚於2023 年到訪法

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“我不必請求原諒，這不是重點，這個詞會打破所有聯繫，”馬克龍在周三晚間出版的法國周刊 Le Point 對阿爾及利亞作家卡梅爾·達烏德的長篇採訪中說。 “最糟糕的是得出這樣的結論：‘我們道歉，每個人都按照自己的方式行事’，”他說。 “記憶和歷史的工作並不是所有賬戶的平衡”，他繼續說道。 “恰恰相反，它是堅持認為有些東西是無法限定的，有些東西被誤解了，有些東西也許是無法決定的，有些東西是不可原諒的。”

“經常隱藏的現實” 道歉問題是雙邊關係和兩國之間反覆出現的緊張局勢的核心。 2020 年，阿爾及利亞剛剛迎來了法國歷史學家本傑明·斯托拉 (Benjamin Stora) 的一份報告，該報告主張採取一系列姿態試圖使兩國和解，同時排除“懺悔”和“道歉”。馬克龍指出， “我也希望特布恩總統能夠在 2023 年訪問法國”以便在他本人於 2022 年 8 月訪問阿爾及利亞後繼續“一項前所未有的友誼工作。”

當被詢及阿爾及利亞總統是否有可能在阿卜杜勒卡德爾隨員的墓地舉行冥想儀式時，他們是反抗法國殖民的英雄，埋葬在昂布瓦斯，馬克龍認為這將是“一個非常美麗和非常強大的時刻”，他“希望如此做”。 馬克龍還說：“我相信這在阿爾及利亞人民的歷史上是有意義的。 對於法國人民來說，這將是一個了解經常被隱藏的現實的機會，”他再次說道。 1848 年至 1852 年，阿卜杜勒卡德爾（1808-1883 年）與他的幾名家人一起被拘留在昂布瓦斯 (Amboise) 。

《記憶租約》： 馬克龍總統在 2021 年 10 月發表的言論引發危機後，於 8 月訪問了阿爾及爾，使雙邊關係重回正軌。危機事件起因：法國總統當時指責“阿爾及利亞的政治軍事體系衝浪在‘記憶租約’上，並質疑一個阿爾及利亞國家在殖民化之前是否存在。馬克龍承認說： “這可能是一個笨拙的句子，可能會造成傷害。” 但他補充道：“這些緊張的時刻教會了我們：你必須懂得伸出你的手。”

馬克龍還針對該地區兩個敵對大國阿爾及利亞和摩洛哥之間的緊張局勢，呼籲“緩和” 。 他說他不相信這些鄰國之間會發生戰爭，同時指出“一些人的猜測，其他人的幻想，甚至一些人的戰爭意願”。 阿爾及利亞於 2021 年 8 月與摩洛哥斷絕外交關係，指責該國採取“敵對行為”。 摩洛哥為，這是一個“完全不沒有道理”的決定。