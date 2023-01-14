中國駐法使館指控維吾爾學者種族歧視

新疆/中國/法國/人權

旅居法國的維吾爾學者，歐洲維吾爾學院主席迪利奴爾女士（Dilnur Reyhan）1月12日在推特上表示她受到法國警方的傳喚，其原因是她因去年秋天在法共人道報舉辦的活動期間在中國使法使館的展台前示威並且對中方的宣傳招牌噴灑了油漆。據迪利奴爾女士本人向法廣介紹，她被中國駐法使館起訴，中方指控她犯有種族歧視罪與破壞財產罪。

廣告 繼續瀏覽後續

迪利奴爾女士在推特上表示，中國使館此舉是對她的威脅恐嚇，試圖阻止她繼續為她的同胞們發聲，她表示絕不會因此而退縮。

迪利奴爾女士是法國東方語言學院講師，長期以來致力於研究維吾爾語言文化，過去多次為世界維吾爾大會主席熱比亞-喀迪爾女士訪問法國出席法國國會參議院聽證會擔任翻譯。2017年新疆維吾爾族人遭受鎮壓的消息逐漸傳出之後，迪利奴爾女士挺身而出，頻頻出現於法國媒體，介紹維吾爾族人的遭遇，並且同法國歐洲議會議員格律格茲曼（Raphaël Glucksmann）一同積極遊說於歐盟機構，呼籲歐盟針對中國採取措施。為此她在新疆的家人多次遭到騷擾，但是她並沒有因此而退縮，她認為自己別無選擇。

2022年九月9日至11日，法共人道報在一年一度的人道報節日活動中邀請中國駐法使館參與，引發數十名綠黨等黨派成員以及法國維吾爾族人在現場舉牌抗議。歐洲維吾爾學院主席迪利奴爾女士以及其他多名維吾爾族人向中國展台噴灑了油漆。