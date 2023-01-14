法國社會黨黨魁選舉難產

法國/社會黨

法國社會黨不得不在1月19日再投票以決定他們的新黨魁。昨天晚上的第一輪投票結果顯示有兩位候選人需對決：即將離任的第一書記奧利維爾-福爾，以及魯昂市長尼古拉-馬耶-羅西諾。社會黨分歧主要還是聚焦要不要繼續與極左力量合作。

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法國社會黨仍然處於不確定狀態。據本台報道稱，與極左的法蘭西不屈服黨領銜的左翼聯盟合作的設計師，即將離任的第一書記奧利維爾-福爾（Olivier Faure），票數領先，但他必須解決一個簡單的數學問題：他對尼古拉-馬耶-羅西尼奧爾（Nicolas Mayer-Rossignol）有領先優勢，但他的票數“彈盡糧絕”，不會有新的支持票源。

而他的對手，魯昂市長卻應該能夠再依靠20%的成員，他們以對左翼聯盟的不信任和對福爾生厭。在第一輪投票中沒有行動的那一小半社會黨人可能更多表達支持意願。兩位候選人將在未來六天內通過在法國各地旅行來爭取這些棄權者的支持。

但是福爾派信心滿懷。對於那些支持奧利維爾-福爾的人來說，尼古拉斯-邁爾-羅西格諾的勝利對PS來說將是一個災難性的局面。社會黨當選議員可能更多支持福爾。如果尼古拉-馬耶-羅西尼奧爾當選社會黨新黨魁，他將處於馬克龍目前的國民議會裡的相同狀況：即一個沒有多數支持的黨魁。

鑒於此，奧利維爾-福爾的支持者提醒說，"社會黨會完全癱瘓的"。因此，福爾陣營深信，激進分子不會冒這個險，他們會給即將離任的第一書記再一個新的任期。

但是，反對社會黨與梅郎雄投靠聯合的聲量，超過一半。即使福爾派獲勝再贏得下一個任期，福爾也必須做出讓步，否則社會黨同樣面臨分裂。