全國抗議浪潮當天 馬克龍選擇出訪西班牙

馬克龍將出訪西班牙

法國總統馬克龍將於1月19日到訪西班牙。法新社表示，法西兩國領導人加強雙邊關係的目的是展示歐洲對美國新保護主義回應結成了統一戰線。法國總統馬克龍將和西班牙首相桑切斯簽署一項“友好合作條約”。兩國還將商討移民問題、國防、能源和青年方面的合作。

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法西友好合作條約是繼法德合作與一體化條約和法意之間簽署的《奎里納萊條約》的另一份合作條約，意義重大。法德合作與一體化條約（Traité sur la coopération et l'intégration franco-allemandes），又稱亞琛條約（Traité d'Aix-la-Chapelle），是德意志聯邦共和國與法蘭西共和國之間的雙邊協定，由德國總理默克爾和法國總統馬克龍於2019年1月22日在德國亞琛簽署。

法國和意大利2021年簽署的奎里納萊條約(Quirinale Treaty)旨在加強法國和意大利在國防、移民、經濟、文化和貿易等領域的合作。3個月之前，西班牙和法國達成興建名為MidCat的大型天然氣管線，讓歐洲不再依賴俄羅斯能源。

西班牙政府發言人羅德里格斯（Isabel Rodríguez）17日稱：在巴塞羅納舉行峰會因為它將成為這一戰略項目的中心”。2022年10月底， 西班牙，葡萄牙和法國政府已同意在西班牙巴塞羅那和法國馬賽之間建造一條海基管道，以運輸氫氣和天然氣。

法國總統府一名不願透露姓氏的高級官員表示：法德之間出現分歧之後，我們等得太久了。他還表示： 法德之間的分歧導致“30 年來，以法德軸心名義，讓其他歐洲國家就某些大議題上多次錯過了合作的機會”。

法新社記者還表示：與奎里納爾條約一樣，在歐盟的法德引擎經常出現喘不過氣來的時候，巴塞羅那條約旨在加強巴黎與德國以外鄰國的關係。

無論是和意大利簽署的《奎里納萊條約》，還是和西班牙或希臘改善關係，法國方面希望與南歐國家建立更多的合作。

接近愛麗舍宮的人士還表示：“我們注意到未來幾個月歐洲議程的基本主題有了更多的共識”。但是法國也不會刻意疏遠德國。這個周日，德國總理朔爾茨將訪問巴黎，慶祝《愛麗舍宮條約》簽署60周年。

法國記者注意到，法國總統馬克龍訪問西班牙的時間定在19日。1月19日星期四是全法國舉行大型罷工活動抗議退休體制改革的日子。