巴黎庭審計畫“刺殺”馬克龍案

法國/司法

13名極右翼活動分子從1月17日起在巴黎刑事法庭受審，案由是他們準備在2018年底法國東部一戰停戰100周年紀念活動期間採取一系列暴力行動，包括襲擊刺殺法國總統馬克龍。上述嫌犯因恐怖主義犯罪團夥罪被起訴。但辯護律師對此罪控有意見。

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極右分子計畫襲擊馬克龍的罪案今天在巴黎開審。13名極右翼活動分子今天起到庭。這些嫌犯計畫殺害移民，攻擊清真寺或用陶瓷刀刺殺馬克龍。這些罪證是被告在電話中、電子郵件中或在他們練習射擊的會議上談論的內容。

嫌犯是11名男子和2名婦女，年齡在26至66歲之間，是極右翼團體Barjols的成員。

據本台報道稱，他們的意圖是真的嗎？還是他們只是在私下瞎聊，以讓自己變得一鳴驚人出名？他們是在黃馬甲運動的時候憤怒計畫的嗎？四年來的調查並沒有發現任何真正的計畫與實施。但檢方談到即將發生的行為，當四名主要被告於2018年11月6日在Moselle被逮捕時，當日馬克龍遠在法國東部的 "紀念行程 "中，只在其中一人的車上發現了一把匕首、一件軍用服裝、野地遠行裝備和一本聖經。沒有發現所說陶瓷刀。警方還搜到一些火器和彈藥，已被扣押，但它們是在一名嫌犯位於Isère的家中。

因此，此案最終是在刑事法庭，而不是在嚴峻的巡迴法庭，被告庭上必須解釋。為讓-皮埃爾-博耶（Jean-Pierre Boyer）辯護的律師奧利維亞-羅恩（Olivia Ronen）稱此案更像個惡作劇式笑話。對她來說，用恐怖分子的定性是濫用的，物證不存在。

該律師說，“我們有一些人喜歡大聲說話，喜歡說很多話，但是咄咄逼人和暴力地說話並不是犯罪。對我們的法院來說，特別是在像恐怖主義陰謀這樣的犯罪中，應該區分思想和這些思想並通過準備行為付諸實施。兩者之間確實有一條分界線，我期望刑事法庭能夠對該事件作出甄別。”