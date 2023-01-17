法國工會動員19日反退休改革大示威 70%小學教師參與罷工

法國工會呼籲本周四(19日)舉行的大規模反退休改革罷工示威活動，估計將有70%小學教師參加罷工行動。人在卡塔爾的法國極右派政黨領袖的馬麗娜.勒龐也表示反對這項退休改革。

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根據法國多數工會 Snuipp-FSU 的估計，本周四將有 70% 的小學教師罷工反對養老金改革。

本周四(19日)的罷工動員宣布後，在全國的各小學中獲得非常大的響應。 根據一級的多數工會 Snuipp-FSU 的說法，70% 的小學教師將在本周四，即 1 月 19 日，參加罷工，亦即反對退休改革的全國性罷工日。

在法國工會呼籲舉行反退休改革大罷工的同時，法國極右派政黨領袖的馬麗娜.勒龐也表示反對退休改革。

將在達喀爾參加工會動員日議會的法國民族團結的國會黨團代表領袖馬麗娜.勒龐表示，“祝願一切能夠推翻這項退休改革的事情取得成功”，但她並未號召他們的支持者加入周四的示威活動行列。

星期四對瑪麗娜·勒龐來說將是火熱的一天。 不是因為冒泡的社會氣氛將標誌着這一天反對退休改革的社會動員，而是因為在塞內加爾，達喀爾的天氣有望成為極好的天氣，這個極右派民族團結黨RN 代表的守護神，將在那裡完成一次國際旅行。 4,000 公里的距離也象徵著這位法國前總統候選人想要與工會抗議走的距離。

反對這項退休改革的勒龐上周六在馬恩河之行中說， “我希望一切能夠推翻這項改革的事情都能成功，”。這項帶有勒龐色彩醬汁講話的“同時”，體現了該黨在這主題上的定位。

幾天來，勒龐一直在提醒呼籲“那些在第二輪總統選舉中投票給馬克龍的人負有壓倒性的責任”。

根據伊弗普民調公司Ifop 替星期天報 JDD所做的一項調查指出，81% 的法國極右派民族團結(RN)政黨支持者表示他們反對養老金改革，人數比平均水平高出 13 個百分點。 這個比率僅次於左派的政黨 LFI (88%)的人數。 雖然大多數極右派民族團結RN 支持者 (58%) 也表示他們對社會運動者表示同情，但與左翼選民相比，他們支持抗議活動的可能性要小得多。 瑪麗娜·勒龐還回憶說，她的選民進行示威是“正確和自由的選擇”。