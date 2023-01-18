法國出生率創歷史新低 少19000名新生兒 死亡率增 多5000人

法國出生率創“歷史新低”，少19000名新生兒。但法國仍然是歐盟中生育率最高的國家之一。

根據法國經統局最新公布數據，2022年法國人口報告，法國的出生率：創“歷史新低” 2022 年，有 723,000 名嬰兒出生。 比 2021 年減少了 19,000 名新生兒；死亡人數則上升，比 2021 年多出 5,000 人。

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法國經統局(INSEE) 周二公布的報告有關法國人口的新數據將影響有關養老金退休制度改革的辯論。 2023 年 1 月 1 日，法國有 6800 萬居民。 這項2022 年人口報告，其特點是自然平衡處於最低點，出生率下降，但死亡人數上升。 這是人口新 X 光片的 5 個關鍵數據。

根據法國經統局最新公布數據，2022年法國人口報告，法國的出生率：創“歷史新低” 2022 年，有 723,000 名嬰兒出生。 這比 2021 年減少 19,000 名新生兒 (比前減少 2.6%)。 死亡率則上升，2022 年的死亡人數最終比 2021 年多出 5,000 人（增加0.8%）。

法國的出生率：創“歷史新低” 2022 年，法國有 723,000 名嬰兒出生。 這比 2021 年減少了 19,000 名新生兒 (減少2.6%)。 出生率在連續六年下降後在 2021 年出現反彈，表明復蘇有希望。 這只是 2020 年春季遏制後的趕超。“因此，2022 年的出生人數是 1946 年以來的最低水平”。

與此同時，總生育率指標也在持續下降。 每名婦女生育 1.80 個孩子，而 2021 年為 1.84。生育婦女的年齡越來越大，到 2022 年平均為 31 歲。

根據報告，2022 年，法國有 667,000 死亡人口。在經歷了 2020 年和 2021 年的高死亡率以及新冠病毒 的第一波致命浪潮，，2022 年的死亡人數最終比 2021 年多 5,000 人（增加了0.8%）。

這項人口報告還指出，死亡率上升，有 667,000 人死亡。在經歷了 2020 年和 2021 年的高死亡率以及 新冠疫情的第一波致命浪潮之後，人口統計學家預計這個數字會更低。

2022 年的死亡人數最終比 2021 年多 5,000 人（+ 0.8%），“略低於 2020 年（– 2000）”。

報告，最重要的是，“顯着高於 2019 年（ 54,000）”。 就像東方快車謀殺案一樣，罪魁禍首不止一個。 法國經統局認為，這是嬰兒潮一代的老年到來、奧米克戎變種、晚期流感流行和夏季三波熱浪的綜合影響。