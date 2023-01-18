《視頻》反退休金改革大罷工，法公交系統面臨黑色星期四

法國/退休制度改革

1月19日，法國公交系統預計將嚴重受到罷工抗議行動影響。政府關於推遲退休年齡的改革方案引發社會各界強烈反彈。從公共交通，到學校，公共部門員工可能積極響應工會組織的呼籲，參加罷工。19日，乘坐公共交通出行將十分困難。

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1月9日，法國政府披露退休制度改革草案後，法國各大工會組織先後發出罷工抗議呼籲，反對改革方案將法定退休年齡從目前的62歲，逐步推遲到64歲，在2027年時，將可以領取全額退休金的工齡年限提升到43年。這兩項措施立即引發社會強烈反彈。19日的首日罷工活動預期會得到很多人響應。八大工會組織如此異口同聲並不多見。他們希望19日，能有數百萬人上街遊行，表達抗議。

不過，鑒於火車、地鐵等公共交通領域的工會響應罷工，法國人出行可能嚴重受阻。但法國《世界報》17日一篇分析指出，沒有人能預知19日首日開場的社會運動是否會形成規模， 民眾是否響應。民意中，有人憤怒，也有人認命。

法新社指出，鑒於目前的經濟及社會形勢，這次抗議浪潮對總統馬克龍也是一次考驗。這是馬克龍去年五月開始第二個總統任期以來的首場社會風潮。這雖然是馬克龍有意要在第二任期內推動的重要議題，但目前，是政府總理博爾內站在改革的第一線。19日啟動之日，馬克龍將與政府多名成員一道前往西班牙城市巴塞羅那，簽署一項友好合作條約。