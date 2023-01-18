退休改革：學校公交黑色星期四 挺改革的議員或被斷電

法國/退休改革/罷工抗議

法國延長退休年齡的改革引發第一波罷工抗議浪潮周四到來：罷工的主力是學校和交通領域：許多學校將關閉，公交車將進入“三點水”運行模式。法國交通部長說，明天將是"一個艱難的星期四"。馬克龍則未指名地敲打要給挺改革議員們斷電的工會。

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法國工會明天1月19日開始罷工和上街遊行，抗議政府的退休改革方案：法國內政部長宣布，已動員上萬名警察和憲兵，應付明天開始的社會抗議風潮。預計明天法國公交系統和學校系統將有大約60%的人罷工。

在全體工會對抗退休改革的第一次罷工前夕，法國政府面臨著壓力。儘管政府努力捍衛其"公正的法案"，並不斷呼籲避免封鎖，但預計1月19日周四反對退休金改革和推遲法定退休年齡至64歲的罷工將有很多人參加，特別是在教育系統和交通領域。

法國明天周四將歷經社會動蕩：遊行抗議，學校關閉，火車公交“三點水”模式。學校和交通這兩個領域的罷工，可造成全國癱瘓。

由於煉油廠工會再次宣布將參加罷工抗議，引發開車上班族的“未雨綢繆”，導致巴黎許多加油站本周初就開始缺油，特別是道達爾加油站。

法國交通部長克萊蒙-博恩（Clément Beaune）總結說：明天將是"一個艱難的星期四"。

法國政府發言人奧利維爾-韋蘭（Olivier Véran）周三呼籲不要將罷工抗議動員變成對國家的"封鎖"。

這是法國政府有史以來第一次在教育和交通問題上表態。

另據一位參加今天政府部長會議的人透露，法國總統馬克龍在這次部長會議上說，"我們必須區分那些在傳統和共和制框架內呼籲示威的工會，以及那些在蓄意封鎖國家，甚至針對一些議員的工會"。法新社說，馬克龍這話是暗指法國總工聯的能源分支（CGT-Energie）。這家工會威脅要特別針對那些贊成退休改革的議員，切斷他們的辦公室的供電。