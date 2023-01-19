馬克龍不再沉默，表示退休改革計畫已經以“民主的方式通過了”

法國/政治/社會

周四，法國各工會舉行大規模罷工，公共交通等大受影響，以抗議馬克龍的退休改革計畫。當天，人在巴塞羅那的馬克龍總統表示，退休改革計畫已經以“民主的方式通過了”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，馬克龍周四在西班牙巴塞羅那不再對退休改革保持沉默了。他在巴塞羅那表示，他希望法國目前的示威活動能夠“不泛濫”。馬克龍同時捍衛了他的第二個總統任期內的旗艦計畫-退休改革計畫，他說，退休改革計畫已經以“民主的方式通過了”。

周四，參加法國-西班牙峰會的法國總統在接受媒體詢問時說，“所有的意見都可以表達，這很好，也合法。”

馬克龍補充說：“我相信，這些示威活動的組織者能夠讓不同意見的合法表達不給我們全體同胞帶來太多的不便，不出現泛濫、暴力或破壞。”

馬克龍還說，這項改革在春季選舉時就“以民主的方式被提出並得到通過”。2022年春季的選舉讓馬克龍獲得了第二個任期，但讓他在國民議會只擁有相對多數。對馬克龍來說，好像大家選他當總統，就是大家都支持他的退休改革計畫一樣。

法新社指出，投票給他選他當總統的法國人不是都支持他的退休改革，有些人投票給他只是為了讓瑪麗娜·勒龐不能當選。但馬克龍堅持說，“不管怎樣，事情得到了清楚的和民主的解釋”，“我們不能表現得好像幾個月前沒有選舉過一樣”。

儘管工會進行了大規模的動員，但馬克龍堅稱，“我們必須繼續進行這項改革”，這項改革是“公平的和負責任的”。總統還說，“我們將以尊重、對話精神、決心和責任精神來做這件事。”

周四發生在法國各地的反對退休制度改革的大罷工和示威遊行是馬克龍第二個五年總統任期內的第一次重大考驗。這一天，馬克龍不在法國總統府，而是在西班牙，純屬偶然。

馬克龍身邊的人說，第27屆法國-西班牙峰會，以及法國-西班牙“友好合作條約”的簽署，在工會宣布1月19日罷工之前很久，就“安排好了”。

結果是，在這重大的罷工抗議行動日，馬克龍和至少11名政府內閣部長都在巴塞羅那。

雖然本應前往西班牙的勞工部長Olivier Dussopt最終選擇留在巴黎關注局勢，並代表政府在媒體上發言，但是，連他自己都說周四將是“苦役星期四”的法國運輸部部長Clément Beaune卻在當天去了西班牙。

此外，負責退休改革計畫的資金問題的經濟部長布魯諾·勒梅爾、周四好多都在關着門的法國學校的主管部委教育部部長Pap Ndiaye、部署了1萬多名警察和憲兵監管示威活動的內政部長達馬南，都去了西班牙。

周四下午在巴黎，警察與示威者在巴士底獄廣場周圍爆發了衝突，示威者向警察投擲物品，警方則使用了催淚瓦斯。根據巴黎警察總局，有20人被逮捕。