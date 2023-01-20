法國瓦茲省出現禽流感新疑似感染案例

法國瓦茲省禽流感的新疑似感染案例：古維厄( Gouvieux) 的池塘關閉等待分析 在 Gouvieux 的一個池塘中發現了 20 具黑頭鷗的屍體後，該地區被置於國家服務部門的監視之下。 預計在周末對鳥類進行的分析結果應該可以知道是否真的是禽流感影響了鳥類。

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儘管白色和紅色的警告帶，除了障礙物，還切斷了通往瓦茲省古維厄(Toutvoie )池塘的通道，但許多人在本周三（18日）忽略了這一點。 騎自行車的人、慢跑者或步行者似乎並不擔心影響南瓦茲(Sud Oise) 的這個供水點的禽流感嫌疑。 然而，在上周末，即 1 月 12 日星期四，在那裡發現了大約 20 具黑頭鷗的屍體。

在去年發生三起事件後，這足以引起人們對該省份出現新禽流感病例的擔憂：2 月在濱海塞納河邊境發現了 3 起病例，10 月在 Longueil-Sainte- Marie 或 12 月，在 Crépy-en-Valois 的 Gesresme 公園。 在古維厄，該縣報告“高度懷疑感染了高致病性禽流感病毒”。 屍體已被送去化驗，預計本周四或周五齣結果。

“一個相當特殊的情況” 距離 Gouvieux 池塘幾米遠的是位於 Precy-sur-Oise 鎮的 Vivier-Madame 池塘。 一個私人的地方，專供釣魚練習使用。 他也不得不關閉。 經理帕特里克保證道 :“但是，我們沒有找到任何屍體.”他還說：我不得不取消原定於上周末舉行的比賽，但我理解這一預防原則。 我們要積極向上，沒辦法！ 現在發生比在賽季中期發生更好。»

在第一次測試確定感染是低致病性還是高致病性後，需要進行第二次測試以確認結果。 “因此有一定的延遲才能得到結果，詳細說明法國瓦茲生物多樣性辦公室 (OFB) 的官員，他們不能對古維厄 Gouvieux 的案例發表評論，只能對法國上部的一般情況發表評論。 該地區其他地區也有病例。 禽流感自去年五月以來一直存在，原則上，高溫減緩了病毒的傳播。 因此，這是一個相當特殊的情況。»