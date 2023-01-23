法國今開部長聯席會 馬克龍為退休法案再“縫拆鎖邊”

法國/退休計畫

法國各工會發動新一輪全國示威行動前，法國政府今天在總統府召開部長聯席會議，聚焦退休計畫。根據稍早法國爆發規模巨大的抗議示威，馬克龍要求各部長彙集各方爭議和訴求表達，對退休法案再作修改。但框架“鎖邊”已定，只是作枝節縫縫補補。

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據本台報道，在新一輪抗議行動前，養老金改革法案是周一部長會議主要議題。該計畫是工會抗議運動的目標，1月19日星期四在法國全國各地發生示威活動。整個周末，各部長們試圖通過承諾政府會在今天討論的退休計畫中考慮到各種意見來消除示威的障礙。

修訂包括對目前養老金領取者的小額養老金進行重估。

在老年人的就業問題上，政府也在向最近幾天大聲疾呼的執政黨一些議員做出姿態。該計畫最終可以得到加強，迫使公司應當僱用55歲以上的求職者。

總統陣營的盟友中間對退休計畫也有爭議。他們威脅拒絕投票支持。包括貝魯的Modem同盟黨也在採取多種舉措，為該法案提加建議。

退休計畫將於下星期送達議會委員會，然後從2月6日起在國民議會以及參議院進行審議。據《費加羅報》消息說，一些中間派的當選代表還將提出一項修正案，將法定工作周從35小時增加到35.5小時。但大多數人反對上班延時，哪怕只是半小時。

據信議會的辯論將是緊張的，有可能受到來自左翼的阻撓，而街頭示威抗議將不可避免地對議會辯論和議員的投票產生影響。