美刊看馬克龍的退休計畫戰役稱必須贏

法國/退休計畫

法國總統馬克龍將他的第二個任期，以及他作為經濟改革者的聲譽都押在讓法國人工作更長的時間才能領取養老金上。他的政府提議到 2030 年將官方退休年齡從歐盟所有主要國家中最低的 62 歲提高到 64 歲，並讓人們為領取全額養老金而繳納更長的時間，即到 2027 年將從 41.5 歲提高到 43 歲，而不是2034。但是民意調查顯示三分之二至四分之三的選民不贊成他的這項改革。

廣告 繼續瀏覽後續

據POLITICO報道，馬克龍在與工會、僱主和政黨進行了數月的談判後，馬其實已經放棄了他的 65 歲時退休的最初選舉承諾，這位中間派總統在養老金改革問題上採取了不受歡迎但在政治上必要的立場，以使法國經濟更具競爭力。

法國總理 Élisabeth Borne 與中間偏右的共和黨談判達成了一項臨時協議，以確保該法案在議會中獲得多數席位，並提供了妥協，例如，為有完整繳款記錄的退休人員提供每月 1,200 歐元的最低養老金，以及更早的那些從事體力勞動或在 20 歲之前開始工作的人可以退休。

然而，最大的挑戰不在議會，而在街頭。

民意調查顯示，三分之二至四分之三的選民不贊成這項改革，Borne 表示，這對於挽救當今工人為當前退休人員支付養老金的制度至關重要。如果不做任何改變，即使在最樂觀的情況下，到 2030 年該系統每年也會出現 50 億歐元的赤字。

但作為回應，工會呼籲從今天 1 月 19 日開始在全國範圍內舉行抗議、罷工和抵制，他們的目標是讓一百萬人走上街頭。但是，法國工會組織薄弱的勞動者正在與通貨膨脹、飆升的能源賬單和新冠病毒的後果作鬥爭。抗議是否會變成持續的破壞運動，還有待觀察。

據POLITICO稱，在過去的十年裡，大多數歐盟國家的選民已經接受了延遲退休年齡，而且在很大程度上沒有引起抗議，因為預期壽命延長和出生率降低引發不可避免的經濟和人口後果，這會導致更少的工作者和更多的退休人員。這是世代公平的問題，隨着人們都活得更長，人們應該為自己的養老金工作更長時間，而不是指望年輕一代承擔越來越重的負擔。

只有法國人繼續抵制這一現實。

人人 60 歲退休是前總統密特朗 (François Mitterrand) 在 1981 年競選上台時做出的著名的社會承諾，當時他領導着一個由社會主義者、共產主義者和左翼激進分子組成的聯盟。左派歷來倡導縮短工作時間、延長帶薪假期和提早退休，將此視為新休閑社會的曙光，密特朗甚至任命一名前工會成員為“自由時間部長”。

但時至今日，法國左翼的許多人仍然堅持這種“勞動力謬誤”，該謬誤假設如果人們每周工作 35 小時而不是 40 小時，則可以更公平地分配固定數量的工作，並且60歲退休自動為年輕人創造更多就業機會。儘管法國每周工作 35 小時並且提前退休，法國的失業率，尤其是青年失業率一直頑固地高於歐元區平均水平。

中右翼繼任者試圖取消密特朗的退休金遺產的嘗試遇到了巨大的阻力。1995 年，經過數周嚴重的公共部門罷工，戴高樂主義總統希拉克 (Jacques Chirac) 被迫放棄擬議的養老金改革。他的繼任者薩科齊 (Nicolas Sarkozy) 確實設法提高了最低退休年齡，在 2010 年將最低退休年齡從 60 歲提高到 62 歲，但幾個月的抗議削弱了他的權威，他在 2012 年連任失敗。

擊敗他的社會黨人奧朗德採取了不同的方法，試圖暗中改革制度，保持退休年齡不變，但逐漸提高領取全額養老金所需的繳費年限。這意味着受過高等教育或職業中斷的人必須工作到 64 至 67 歲才能獲得滿額的退休福利。

POLITICO稱，現在，馬克龍政府已與工會進行了數月的磋商，但仍未能獲得改革派法國民主工會聯合會CFDT的關鍵支持，馬克龍本想以此打破工會統一的拒絕主義陣線。

在議會中，由民粹主義者梅朗雄領導的左翼 NUPES 聯盟和極右翼民粹主義者馬琳·勒龐的全國集會都反對馬克龍的退休法案。他們要求所有或部分工人恢復 60 歲退休，儘管平均預期壽命已從 1981 年的 74 歲上升到今天的 83 歲。

據該報道稱，養老金已經佔法國 GDP 的 15.9%，而歐盟的平均水平為 13.6%，德國僅為 12.6% 。當被問及他們將如何為提前退休提供資金時，梅郎雄和工會堅持認為答案是通過提高工資稅讓老闆支付更多。就勒龐而言，她只是迴避了這個問題。

但這是需要被戳破的神奇思維。延遲退休的唯一真正替代方案要麼是削減養老金，可是這是沒人願意的，要麼是增加繳款，要麼是提高稅收，這在一個被指控僅次於丹麥的歐洲稅收第二高的國家來說幾乎不現實。

然而，通常情況下，法國人更願意想象口號或符號而戰，而不是與事實和數字打交道。現實情況是，許多法國人在 62 歲後就已經退休。

另一個問題是，法國僱主不想讓年長的工人留在他們的工資單上，因為他們的成本更高，而且被認為不太能適應新技術和工作方法。目前，只有 35% 的 60 至 64 歲的人仍在從事全職工作。然而，MEDEF 僱主協會正在反對一項要求大公司在“老年指數”中公布老年工人數據的政府提議，因為擔心被迫保留老年工人的配額。

POLITICO說，法國老闆們也需要變得真實。如果要公眾接受晚退休，公司也必須盡責，應更好地利用老年人。這其實也符合企業的利益。

該報說，這場鬥爭的關鍵是要使法國成為一個能夠適應時代和吸引投資並充滿活力的經濟體，但這也是一個代際公平的問題。儘管馬克龍費盡口舌仍被指控他對壓力很大的工人或失業者缺乏同情心，但這就是馬克龍必須在這個戰役里獲勝的原因。