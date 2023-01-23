《艾米麗在巴黎》第三季熱播

美國系列電視劇《艾米麗在巴黎》第三季推動了巴黎旅遊業也帶動了外國人在巴黎的置業高潮，但是當地巴黎人哀嘆，現實可沒有電影描述得那樣美好。

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美國網絡劇《艾米麗在巴黎》於2020年10月在Netflix 上首播，講述的是來自於美國芝加哥20多歲的艾米麗被外派到法國巴黎的經歷，影片從美國人的視角介紹法國人的生活，配以時尚元素和經過精心打造的巴黎街景，為巴黎吸引了大量觀光客，該劇於2022年12月聖誕節前後已經在全球90多個國家推出第三季。

該劇在網上的熱播導致劇中主角艾米麗在巴黎的生活路線圖：她的辦公室、常去的麵包店、盧森堡公園、巴黎皇宮的黑白柱及花神咖啡店成為其粉絲探訪巴黎的必訪路線。Netflix 更是招來巴黎專業導遊，帶遊客走訪影片的拍攝地點，並聲稱粉絲有愛走訪最熱門電視劇所在城市的趨向。

法國媒體也重新把埃菲爾鐵塔上的米其林星級餐廳儒勒·凡爾納餐廳、巴黎公共游泳池-莫利托游泳池(Piscine Molitor)、巴黎(皇家宮殿(Palais-Royal)) 公園、經常舉辦露天電影節的維萊特公園（Parc de la Villette）、可回到童年的杜樂麗花園嘉年華（La Fête des Tuileries）、奧賽博物館、巴黎裝飾藝術博物館、爵士樂俱樂部藍色喇叭(La Trompette bleue)、肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）、巴黎18區1672年創立的小餐館Le Relais de la Butte 列入艾米麗“旅行”線路。

當地民眾表示，自從該劇演後，當地出現了很多打扮都差不多的女孩，她們帶著觀光點中購買的劇中主角艾米莉喜歡的貝雷帽，手裡拿著艾米莉喜歡的、被該電視劇推紅的羊角麵包。