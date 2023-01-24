中國又大量購買法國大麥

法國/中國/大麥

中國買家本月被認為已經至少預訂了幾艘大型貨輪量的法國大麥。近年來，中國已成為法國大麥的主要出口市場。作為北京批准進口的為數不多的歐洲大麥原產地之一，法國在中澳貿易爭端期間大麥出口中國獲益。

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據路透社今天報道說，歐洲貿易商報告說，中國買家本月又購買法國大麥。法國大麥增加了出口計畫。

三位貿易商透露，在最近的交易中，中國進口商購買了五到六艘巴拿馬大型船運大麥貨品，每艘約 60,000 噸，準備在未來幾個月裝運。也有市場傳言稱，運量可能已達到 10-15 艘，或多達 900,000 噸。

據貿易商表示，據信最近的銷售發生在過去三周內，2022 年收穫的作物將於 2023 年上半年發貨，主要是在 1 月至 3 月或 4 月之間。

法國大麥被認為是用做牲畜飼料而不是麥芽生產。

1 月份，貨商已經在法國用五到六艘大型船隻裝載運往中國的大麥，據信其中大部分已於 11 月下旬成交。

法國農業機構FranceAgriMer上周下調對歐盟以外大麥出口，但對中國的銷售可能會加速法國大麥的出貨量。隨着中國和澳大利亞在外交緊張局勢後恢復對話，法國的銷售緩和了有關澳大利亞大麥即將返回中國的猜測。

路透社說，澳大利亞大麥被中國徵收高額關稅，但中國繼續購買澳大利亞小麥。據貿易商稱，中國本季對法國大麥的需求也被認為受到阿根廷乾旱和烏克蘭供應中斷的推動。