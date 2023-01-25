科隆納再次抨擊伊朗 指責其把法國公民扣為人質

人質危機

法國外交部長科隆納 (Catherine Colonna) 25日在推文中敦促伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）釋放被關押在伊朗監獄中的七名法國人。

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目前在伊朗被拘留的愛爾蘭裔法國公民費倫（Bernard Phelan），其親屬指他正在絕食抗議，法國外交部17日曾經表示極度擔憂他的健康。

科隆納在推文中寫道：“她再次要求立即釋放被任意拘留的 7 名法國人質並尊重國際法，並重申法國譴責鎮壓”示威活動。

在這七名遭關押法國人中，教師兼工會會員塞西爾·科勒 (Cécile Kohler) 和她的同伴雅克·帕里斯 (Jacques Paris) 於 2022 年 5 月被捕，法籍伊朗裔研究員阿法麗巴-阿德爾哈（Fariba Adelkhah）她於2019年6月被捕，隨後因破壞國家安全罪被判處五年徒刑。

伊朗法院25日宣判法國公民布里埃（Benjamin Briere）間諜罪成，判處8年8個月監禁。

伯納德·費蘭於 10 月 3 日被捕。 當時他正在旅行，這是他在伊朗為一家旅行社提供諮詢活動的一部分。

法籍伊朗裔研究員阿法麗巴-阿德爾哈（Fariba Adelkhah）和 法國公民布里埃 (Benjamin Brière ) 持委員會將於周六在巴黎組織一次集會，譴責任意拘留這些人。